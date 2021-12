Facebook Messenger ottiene una nuova funzione di suddivisione delle bollette

Meta (ex Facebook) ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Pagamenti suddivisi” su Facebook Messenger.

Come indicato dal nome, la nuova funzione ti consente di dividere facilmente le spese con i tuoi amici e familiari gratuitamente, che si tratti di un conto di un ristorante o di un affitto di una casa.

Per dividere il conto, tutto ciò che devi fare è fare clic sul pulsante “Inizia” in una chat di gruppo o nel Centro pagamenti in Messenger. Quindi, puoi dividere il conto equamente tra il gruppo o regolare l’importo del contributo per ogni individuo con o senza includere te stesso.

Successivamente, inserisci un messaggio personalizzato e conferma i tuoi dettagli di Facebook Pay e la tua richiesta verrà inviata al gruppo e potrà essere visualizzata da tutti nel thread della chat.

Meta inizierà a testare la nuova funzionalità negli Stati Uniti a partire dalla prossima settimana, ma non è chiaro quando si espanderà in altre regioni.

Oltre a introdurre la funzione di suddivisione del conto, Meta ha anche aggiunto a Facebook Messenger quattro nuovi effetti di gruppo basati su AR, creati in collaborazione con King Bach, Emma Chamberlain, Bella Poarch e Zach King. Puoi verificarli qui sotto.

La società ci ricorda anche un nuovo thread di chat e due soundmoj lanciati di recente per i fan di Stranger Things, e un soundmoji è stato rilasciato per celebrare il nuovo album di Taylor Swift “Red”.

