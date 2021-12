Xbox Games With Gold dicembre 2021 ora disponibile – Focus sull’intrattenimento

Xbox Games with Gold di novembre presentava un interessante mix di titoli gratuiti per gli abbonati Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. È stata la nostra prima scelta a novembre? regno con corone.

I giochi Xbox con Gold sono ora disponibili per dicembre 2021 e c’è un’ottima selezione in offerta questo mese. Su Xbox One, gli abbonati possono scaricare copie di Fuga 2 Per tutto il mese. Dal 16 dicembre al 15 gennaio, Tropico 5 Sarà anche disponibile.

I giocatori possono anche scaricare Gli orchi devono morire (Xbox 360) Dal 1 al 15 dicembre e Pianeta delle ombre follemente contorto (Xbox 360) Dal 16 al 31 dicembre.

Ricorda che puoi comunque aggiungere tutti i giochi al tuo account Xbox Live anche se non possiedi tutte le console Xbox pertinenti. Va notato che tutti questi giochi sono giocabili anche su Xbox One e Xbox Series X | S.

Inoltre, anche se possiedi una copia fisica di uno dei giochi in offerta, vale comunque la pena ottenere le copie digitali gratuite. Puoi quindi passare la tua copia fisica a un amico o scambiarla poiché non avrai più bisogno del disco per riprodurla.

