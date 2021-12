Rilasciato l’aggiornamento 2.3 di Diablo II Resurrected: aggiunto il supporto DLSS di NVIDIA

Diablo II Resurrected ha ricevuto il suo nuovo aggiornamento 2.3 che, insieme a una serie di crediti, miglioramenti e correzioni, ma soprattutto, è stato aggiunto al gioco il supporto NVIDIA DLSS.

Ci sono miglioramenti al gameplay, oltre all’accessibilità e miglioramenti grafici, ma l’inclusione di NVIDIA DLSS è magica. Certo, potresti non aver bisogno di 120 fps o più in qualcosa come Diablo II Resurrected, ma su sistemi più lenti puoi aumentare l’impostazione DLSS su “qualità” e goderti una grafica dall’aspetto migliore senza alcun impatto sulle prestazioni.

Puoi aggiornare Diablo II Resurrection ora e abilitare NVIDIA DLSS nelle impostazioni grafiche.

I giocatori ora hanno una scala di difficoltà di gioco nel menu delle opzioni per i giochi offline, che fornisce la stessa funzionalità del comando / giocatori di debug

I giocatori possono ora abilitare “Force Move”, un’opzione disponibile nelle impostazioni di controllo che può consentire al giocatore di ordinare al proprio personaggio di spostarsi in una posizione specifica senza prendere di mira i mostri.

I giocatori possono ora abilitare “Lancio rapido”, un’opzione disponibile nelle impostazioni di gioco che può consentire al giocatore di utilizzare le abilità con i tasti di scelta rapida senza dover selezionare l’abilità nell’interfaccia utente

I giocatori possono ora abilitare la barra “Legame abilità attive”. Questa barra aggiuntiva nella parte superiore della visualizzazione delle informazioni standard rappresenta le abilità (fino a 16) che i giocatori hanno assegnato al proprio personaggio.

Accessibilità e miglioramenti grafici

Aggiunto un indicatore visivo per mostrare quando un attacco del personaggio manca un avversario in PvP (fare riferimento al menu delle opzioni per abilitare “Miss Text”)

Animali domestici, evocazioni e mercenari ora si avvolgono intorno alla posizione del giocatore se sono lontani dal personaggio del giocatore

Il percorso è stato migliorato per evocare il giocatore

Chat e social

I giocatori ora possono utilizzare il tasto TAB per scorrere tutti i canali del gioco e nella lobby

Il colore del testo dei sussurri ora appare diverso dai messaggi di sistema

Gli amici con ID reale di Battle.net ora mostrano i nomi con ID reale nella tua lista di amici di gioco

Menu della lobby

Aggiunto un indicatore visivo per rappresentare i personaggi della lobby del computer che sono stati disattivati ​​o ignorati

Aggiunto un indicatore visivo per mostrare il livello del personaggio e il tipo di espansione per i personaggi della lobby del computer

Grafica

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) è ora supportato. Per abilitarlo, fai riferimento al tuo elenco di opzioni.

