L’Iliade è un fantastico secondo posto che vale molto

È straordinario Secondo posto dell'Iliade Nell'ordine in cui Ookla pubblica periodicamente Qualità della rete in Italia. L'Iliade secondo l'Osservatorio ufficiale Ookla supererà Tim e Vodafone. In cima alla classifica delle migliori offerte, WindTre.

Il network Iliad è al secondo posto in Italia

Risultato significativo, raggiunto in soli due anni. Questo grazie all’attuale mix di offerte ottenuto condividendo WindTre (oggi il primo network nazionale performante della nazione) e una dose sempre più massiccia della rete indipendente. Iliad sta infatti inviando i suoi segnali anche dalle antenne WindTre, attraverso un apposito accordo che vincolerà le due società nei prossimi anni. Oltre ai siti WindTre, Iliad conta attualmente circa 7.000 proprietari attivi del Bel Paese. Pertanto, meno di un terzo del paese è servito da un’antenna completamente nuova di proprietà dell’operatore.

Un’altra conferma della qualità anche degli enormi upgrade di WindTre. Dalla nascita del marchio unico, il manager ha costantemente rafforzato la sua “rete di alta qualità” e queste relazioni danno forza alla nuova immagine dell’azienda.

Altro che MVNO. L’Iliade dispone di una rete veloce e moderna

Ed è un risultato che va sicuramente sottolineato visto che i principali competitor di Iliad nei primi mesi di vita sono stati, appunto, gli operatori di reti virtuali. O operatori virtuali non dotati di una propria rete. Abbiamo detto in molte occasioni che: Interessante rete di riposo Non è sempre appropriato confrontare gestori simili In mobile Con l’Iliade. In particolare, poiché Iliad possiede completamente la propria rete mobile e in rapporti indipendenti come quello di Ookla, la sua potenza tecnologica è pienamente compresa.

Ordine di Ookla

Le migliori reti mobili vengono classificate utilizzando un indice interno chiamato “Ookla Speed ​​Score”, che viene determinato integrando la metrica della velocità di download e upload per ciascun provider. Ai fini della valutazione della velocità di rete, il 90% del punteggio di velocità finale è attribuibile alla velocità di download e il restante 10% alla velocità di upload, creando così un’immagine accurata della vera esperienza dell’utente finale.

