I Pokemon hanno rivelato i loro primi 30 mostri tascabili, secondo un sondaggio giapponese su Twitter

Come avrai sentito, è il 25 ° anniversario di Pokemon il 27 febbraio (questa settimana). Prima di questo, la Società Pokémon ha condotto un sondaggio, chiedendo agli allenatori giapponesi di votare per il loro mostro tascabile preferito tramite Twitter. Per votare, ai partecipanti è stato chiesto di condividere il nome di qualsiasi mostro tascabile in giapponese sulla piattaforma dei social media.

Alla fine, ci sono stati oltre un milione di voti espressi: il Pokemon più votato ha ricevuto quasi 69.000 voci. Allora chi era il migliore? Inizialmente era Dedenne, al secondo posto Cinccino (54.444 voti) e al terzo Sableye con 45.562 voti. Il volto del franchise (Pikachu) è arrivato settimo.

Ecco la nostra carrellata completa dei primi 30, per gentile concessione di Nintendo Everything:

1. Dedenne 68.398 voti

2- Cincino 54.444 voti

3. Sableye 45.562 voti

4. Sniffy 41.894 voti

5. Magnemite 35,206 voti

6. Swadloon 34, 204 voti

7. Pikachu 33,125 voti

8. Buzzwole 33,077 voti

9. Oshout 32,191 voti

10. Flygon – 22,08 voti

11. Whismur – 21.529 voti

12- Biblop – 18.190 voti

13. Chandelure – 18.095 voti

14- Empilion – 17.989 voti

15. Luxray – 17,773 voti

16- Greeninga – 17.337 voti

17. Jirachi – 17.254 voti

18- Charizard – 16,243 voti

19. Memkyo – 15.797 voti

20. Inteleon – 15,540 voti

21. Effie – 15,524 voti

22- Barbarakle – 15.128 voti

23- Glason – 14.923 voti

24- Spheal – 14,783 voti

25- Scolipede – 13806 voti

26- Liligant – 13.677 voti

27 – Bulbasur – 13.424 voti

28. Sliggoo – 13.417 voti

29- Lucario – 13286 voti

30- Cardiffoire – 12.534 voti

Nelle notizie correlate, più tardi oggi Pokémon eseguirà lo stile Nintendo Direct Schermate di trasmissione dei Pokemon. Copriremo l’intero evento qui su Nintendo Life. Puoi anche avere lo speciale Pikachu lirico Pokemon Spada e Scudo. Scopri di più su questo sul nostro sito Messaggio precedente.

Dedenne sarebbe la tua prima scelta? Cosa ne pensi del resto di questa lista? Dai un nome alle tue scelte migliori di seguito.