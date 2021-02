Gli utenti di Instagram Lite in India ora possono visualizzare le bobine, ma non sono ancora in grado di crearle: Technology News, Firstpost

Tendenze di FP

Dopo aver avviato un file tic tocCome la funzione Reels dello scorso anno, anche Instagram ha iniziato a implementare la funzione Instagram Lite L’app è per gli utenti in India. Con l’aggiornamento, gli utenti saranno in grado di visualizzare i rulli accedendo alla scheda “Reels” dedicata. Ma tieni presente che un recente aggiornamento non consente agli utenti di Instagram Lite di creare nuovi rulli che possono essere realizzati al loro interno Instagram Implementazione. L’India è stato il primo paese ad avere una mostra di bobine Instagram Lite Utenti.

L’azienda ha iniziato a testare Instagram Lite L’applicazione verrà lanciata a dicembre 2020 in India con l’obiettivo di rendere disponibile la versione light dell’applicazione (nella dimensione di 2 MB) agli utenti che dispongono di smartphone con poco spazio RAM. Instagram Lite Simile all’essenza Instagram Esperienza con l’app, sebbene alcune funzionalità non siano supportate sulla piattaforma come IGTV Creation e Reels.

Inoltre, Instagram sta apportando modifiche al suo algoritmo sulla piattaforma per consentire agli utenti di creare post più originali. Le bobine furono lanciate In India dalla società nel luglio dello scorso anno è una risposta tic toc Consente agli utenti di creare video multi-clip di 15 secondi con strumenti creativi ed effetti sonori.

Gli utenti possono scaricare un file App Instagram Lite Tramite Google Play Store.