L’Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank è la prima batteria MagSafe dell’azienda

La serie iPhone 12 viene fornita con il supporto per MagSafe, una speciale soluzione di ricarica e installazione magnetica. Quindi, oltre alla ricarica, questa tecnologia può essere utilizzata anche per accessori come casiE borse e maniche. È persino il gigante tecnologico di Cupertino menzionato Per rilasciare un pacco batteria con questa implementazione. Ma prima, Anker aveva già lanciato il proprio prodotto chiamato PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank negli Stati Uniti.

L’Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank è diverso da qualsiasi altra batteria del marchio. È il primo power bank MagSafe dell’azienda. Quindi, “fa clic” sul retro del file IPhone 12 miniE il IPhone 12E il IPhone 12 Pro, E il IPhone 12 Pro Max Dritto.

Come suggerisce il nome, questo pacco batteria è dotato di una cella da 5000 mAh. Sfortunatamente, supporta solo 5W MagSafe Ricarica senza fili. Inoltre, è interessante notare che la porta USB Type-C supporta solo fino a 10 W e 11 W.

Il lato positivo è che Anker MagSafe Power Bank è compatibile con le custodie MagSafe. Quindi, gli utenti possono allegarlo a qualsiasi file IPhone 12 Catena con o senza fondina.

Il pacco batteria è disponibile in un colore nero, indicatori LED sportivi e un interruttore fisico. Misura 92,9 x 62,5 x 16 mm, pesa 131,5 ge viene fornito con un cavo da USB Type-C a Type-C.

Il Giornalista Il PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank costa $ 39,99 e viene fornito con una garanzia di 18 mesi.

