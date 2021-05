Gli utenti Android potranno cercare messaggi diretti nell’app Twitter e ottenere una nuova funzionalità

Ultimo aggiornamento

La piattaforma di microblogging Twitter ha recentemente ricevuto molte nuove funzionalità e una di queste è ora disponibile per gli utenti Android.



Circa due anni fa, agli utenti iOS è stata data la funzione di cercare nei messaggi diretti di Twitter e ora la barra di ricerca viene visualizzata anche nell’app Android.



Con questa funzione, è possibile cercare nei messaggi diretti digitando i nomi degli utenti o dei gruppi nella barra di ricerca.



Non è necessario scorrere completamente la posta in arrivo

La barra di ricerca nei messaggi diretti di Twitter mostrerà la conversazione sopra con l’aiuto del nome degli utenti o dei gruppi.



Questa funzione renderà la messaggistica molto semplice in quanto gli utenti dovranno inserire il proprio nome utente nella barra di ricerca invece di scorrere l’intera casella di posta per vedere la conversione.



È scioccante che dopo aver introdotto una semplice funzionalità per gli utenti di iPhone, Twitter abbia impiegato due anni per renderla disponibile agli utenti Android.



Le informazioni fornite nel tweet

Abbiamo portato la barra di ricerca DM su Android e stiamo lanciando una versione migliorata che ti consente di cercare tutte le vecchie conversioni, non solo quelle più recenti. In attesa dell’opzione per cercare nei messaggi diretti il ​​contenuto del messaggio? Stiamo lavorando a una versione entro la fine dell’anno! https://t.co/wAQxSokJt6 – Supporto Twitter (TwitterSupport) 13 maggio 2021

Sarà anche in grado di cercare il contenuto del messaggio

La funzione principale di Twitter non è la messaggistica, tuttavia la piattaforma lavora costantemente per migliorare la sezione dei messaggi diretti.



Entro la fine di quest’anno, gli utenti saranno in grado di cercare il contenuto dei messaggi nei messaggi diretti di Twitter.



Ciò significa che digitando una parte di testo nel messaggio nella barra di ricerca, gli utenti vedranno tutti i messaggi contenenti quella parola.



In questo modo, qualsiasi utente che ha inviato il messaggio, potrà accedervi anche se non viene ricordato.



Anche le vecchie conversazioni potranno essere cercate

Twitter offre inoltre ai suoi utenti la possibilità di cercare vecchi messaggi diretti migliorando il loro strumento di ricerca.



Ciò significa che se ci sono molti messaggi nella posta in arrivo degli utenti, non saranno solo visibili nei risultati di ricerca recenti dei messaggi e potranno cercare facilmente i vecchi messaggi.



Lascia che te lo dica, nella sezione dei messaggi diretti della piattaforma di microblogging, gli utenti hanno anche la possibilità di dare reazioni ai messaggi.



Il test dei messaggi vocali diretti è in corso in India

Twitter ha anche iniziato a testare la messaggistica vocale dal vivo in India quest’anno.



Con questa funzione, gli utenti saranno in grado di inviare note vocali ai messaggi diretti di Twitter e presto questa funzione potrà essere implementata a livello globale.



L’azienda ha offerto agli utenti diverse funzionalità basate sull’audio in passato.



Come un’app di un club su una piattaforma di microblogging Funzione tergicristallo Ora più di 600 follower vengono assegnati a tutti gli utenti.