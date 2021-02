Categorie, armi e agenti del Battle Pass della stagione 2 della Guerra Fredda di Black Ops

Activision

The Call of Duty Black Ops Cold War Stagione 2 Trailer di Battle Pass Rilasciato, tutti i premi offerti sembrano piuttosto impressionanti. La seconda puntata dell’ultimo Call of Duty x Warzone è proprio dietro l’angolo e qui troverai tutto ciò che è stato condiviso finora su Black Ops Cold War e Warzone Season 2 Battle Pass inclusi i suoi livelli, le armi e il nuovo volto funzionante .

Uno degli aspetti più eccitanti della prossima patch è che introdurrà gli zombi in Warzone. ci sarà Modalità epidemia di zombi La sfida è disponibile dal 25 febbraio all’11 marzo, il che significa che il divertimento inizierà immediatamente piuttosto che in futuro.

All’inizio dell’imminente rilascio, di seguito troverai tutto ciò che è stato condiviso sui livelli, le armi e gli agenti del Battle Pass della stagione 2 di Black Ops Cold War.

Agenti e armi della stagione 2 della Guerra Fredda di Black Ops

Ci sono quattro nuovi agenti in arrivo nella seconda stagione di Call of Duty Black Ops Cold War con una serie di nuove armi.

Questi nuovi operatori per la stagione 2 di Black Ops Cold War sono Naga, Maxis, Rivas e Wolf, e ci saranno le seguenti nuove armi:

Fara 83 – fucile d’assalto

LC10 -SMG

Falce – speciale

Strumento elettronico – corpo a corpo

R1 Shadowhunter – Speciale

ZRG 20mm – fucile da cecchino

Naga sarà disponibile da Get go, mentre Samanth Maxis sarà disponibile dalla settimana 2.

Questo contenuto non può essere scaricato Inizieremo la stagione 2 con 2XP e 2WXP questo fine settimana, a partire dalle 10:00 PDT di venerdì 26 febbraio. Preparati … avremo alcune nuove armi per salire di livello. pic.twitter.com/13LuHNNVs2 Treyarch Studios (Treyarch) 23 febbraio 2021

Livelli del Pass battaglia della stagione 2 della Guerra Fredda di Black Ops

Le categorie del Pass battaglia per la stagione 2 di Black Ops Cold War sono le seguenti:

Fattore Naga – Livello 0

Aspetto e missione del giardiniere – Livello 0

Wellington Safari Watch – Livello 0

Potenziamento PE stagionale – Livello 0

Fucile d’assalto FARA 83 – Livello 15

Movimento di finitura del rullo tattico – Livello 19

Skin Adler rinnegato – Livello 20

Schema LGM di Glade Ripper – Livello gratuito 21

Progetto per mitragliatrice First Mate – Livello 27

LC10 SMG – Livello 31

Miscela Black Ops II – Livello 44

Dragon Idol SMG – Livello gratuito 55

La polvere di lupo rafforza la pelle – Livello 70

Rock Pack II – Pacchetto tracce livello 72

Pacchetto brani Pop Pack – Livello 94

Schema Vulture Exo – Livello 95

Aspetto del signore della guerra e missione dell’operatore – Livello 100

Schema del dardo velenoso leggendario della mitragliatrice – Livello 100

Tutto quanto sopra viene fornito per gentile concessione di Activision.

Puoi acquistare il Battle Pass per 1.000 punti COD oppure puoi acquistare un pacchetto con 20 Skip Classes per 2.400 punti COD.

Controlla il Sito Web di Call of Duty Per tutto il resto c’è da sapere.