Xiaomi pubblica un video ufficiale di Mix 4

La scorsa settimana, Xiaomi ha presentato lo smartphone Mix 4, che segna anche il primo smartphone di punta che ha abbandonato la designazione “Mi” per i mercati occidentali. Il nuovo Mix 4 definisce lo standard per un’esperienza a schermo intero con cornici minime e un “Camera Under Panel” che nasconde la fotocamera anteriore dietro pochi pixel. Durante il fine settimana, Xiaomi ha rilasciato il video ufficiale del Mix 4 che apre la custodia.

Il video di unboxing mostra che il Mix 4 arriva in una scatola abbastanza grande. Include caricabatterie rapido cablato da 120 W e cavo di ricarica.

Xiaomi Mix 4 ha un display AMOLED curvo da 6,67 pollici e una fotocamera selfie da 20 MP costruita dietro il pannello del display. La fotocamera sottobordo di Xiaomi nasconde la fotocamera dietro i pixel illuminati quando non è in uso.

Il Mix 4 è alimentato dallo Snapdragon 888+ di Qualcomm abbinato a 8/12 GB di RAM e 128/512 GB di spazio di archiviazione. La batteria da 4.500 mAh viene ricaricata da un caricabatterie rapido da 120 W con la possibilità di caricare completamente una batteria completamente scarica in soli 15 minuti utilizzando la modalità boost più veloce. Il caricabatterie wireless da 50 W impiega 28 minuti utilizzando la modalità boost.

Il Mix 4 ha una fotocamera principale da 108 MP con OIS, uno zoom periscopio otticamente stabile da 8 MP e una fotocamera ultrawide da 13 MP. Il telefono parte da 4.999 CNY ($ 770) e le vendite sono iniziate questa settimana in Cina con disponibilità internazionale ancora da definire.

