Installare Windows 11 sul tuo computer ogni giorno non è pratico per la maggior parte di noi. La soluzione migliore è installare Windows 11 su una macchina virtuale e testarlo in sicurezza da lì.

Microsoft ha annunciato i suoi piani per il rilascio Windows 11 Entro la fine del 2021. Questa nuova versione del sistema operativo promette di essere più sicura e ha più funzionalità rispetto all’attuale versione di Windows 10. Resta da vedere se queste promesse saranno mantenute. Nel frattempo, è solo saggio testare le versioni pre-release di Windows 11 per l’affidabilità e la compatibilità.

Tuttavia, sostituire Windows 10 con una versione beta di un nuovo sistema operativo sui computer che usiamo ogni giorno non è pratico. La soluzione migliore sarebbe installare Windows 11 su una macchina virtuale che possiamo testare senza rischiare di perdere produttività sui nostri computer primari. Sfortunatamente, Microsoft non ha fornito da sola una soluzione così pratica: dobbiamo farlo da soli.

Questo tutorial illustra come installare Windows 10 su una macchina virtuale VMWare e quindi (si spera) aggiornare la VM a Windows 11.

Come installare Windows 11 su una macchina virtuale

Innanzitutto, una breve nota: volevo usare Hyper-V come la mia piattaforma VM, ma questa app utilizza Windows 10 Enterprise come sistema operativo predefinito. Per quanto ne so, non c’è modo di aggiornare Windows 10 Enterprise a Windows 11. Perché Microsoft non ha reso disponibile la VM di Windows 11 per i test è un mistero.

Workstation Player di VMWare è disponibile gratuitamente se utilizzato in un ambiente non commerciale, il che lo rende un buon candidato per questo progetto, ma anche altre piattaforme di macchine virtuali possono farlo. Scarica e installa Lettore VMWare Workstation Ed esegui il processo di creazione di una nuova macchina virtuale, come mostrato in Figura A.

Figura A

Dovrai avere Versione ISO di Windows 10 A disposizione. Dovrai anche adattarti Codice Product Key per questa versione di Windows 10. Supponendo che tutto sia a posto e pronto, crea una macchina virtuale Windows 10 seguendo le istruzioni fornite da VMWare Workstation Player. Specifica che desideri che la tua nuova VM abbia 4 GB di memoria invece dei 2 GB predefiniti. processo di installazione (Figura B) Ci vorranno alcuni minuti.

Figura B

Quando Windows 10 avvia il processo di inizializzazione, assicurati di aver effettuato l’accesso con un account Microsoft valido. come vedi in Figura CIl mio desktop virtuale assomiglia al desktop standard perché le mie impostazioni sono collegate al mio account Microsoft.

Figura C

Prima di poter installare Windows 11, dobbiamo prima partecipare al programma Windows Insider utilizzando la nostra versione di macchina virtuale di Windows 10. Nella VM, fare clic sul pulsante del menu Start, selezionare Impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio) e quindi selezionare la scheda Aggiornamento e sicurezza. Utilizzando la scheda di navigazione a sinistra, scorrere verso il basso fino alla voce Programma Windows Insider nell’elenco per visualizzare la schermata mostrata in figura d.

figura d

In questa schermata, fai clic sul pulsante Inizia e registrati al programma. Quando richiesto, seleziona il canale Dev. Dovrai riavviare la versione della macchina virtuale di Windows 10 per continuare.

Continuando a lavorare con la tua macchina virtuale, apri nuovamente Impostazioni e seleziona la scheda Aggiornamento e sicurezza. Fare clic sul pulsante Verifica aggiornamenti, mostrato in Figura Ee Microsoft dovrebbe iniziare a scaricare e installare Windows 11.

Figura E

Questo processo può richiedere più di qualche minuto, ma alla fine dovresti avere una macchina virtuale con installato Microsoft Windows 11, come descritto in forma e.

forma e

Come accennato in precedenza, l’ISO di Windows 11 certificato e sviluppato da Microsoft dovrebbe essere disponibile come opzione in Hyper-V in modo che tutti, dall’utente domestico curioso all’amministratore di sistema più esperto, possano testarlo. Microsoft lascia cadere la palla in questo senso.

