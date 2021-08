Hubble cattura il cuore della fornace splendente

Questa immagine luminosa è una gemma da NASA/che – che Telescopio Spaziale Hubble Mostra NGC 1385, una galassia a spirale a 68 milioni di anni luce dalla Terra, situata nella costellazione della Fornace. L’immagine è stata acquisita utilizzando la Wide Field Camera 3 (WFC3) di Hubble, spesso indicata come la fotocamera Hubble di Hubble, grazie alla sua affidabilità e versatilità. È stato installato nel 2009, quando gli astronauti hanno visitato Hubble per l’ultima volta, e 12 anni dopo è ancora notevolmente produttivo.

La casa di NGC 1385 – la costellazione della Fornace – non prende il nome da un antico animale o divinità, come molte altre costellazioni. Fornax è semplicemente la parola latina per forno. La costellazione della Fornace è stata nominata da Nicolas Louis de Lacay, un astronomo francese nato nel 1713. Lacaille ha nominato 14 delle 88 costellazioni ancora oggi conosciute. Sembra che avesse un debole per nominare le costellazioni dopo strumenti scientifici, tra cui l’Atlia (pompa d’aria), Norma (righello o scatola di gruppo) e il Telescopio (il telescopio).