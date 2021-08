Il frustrante bug di Pokemon Unite non conta i risultati degli obiettivi di fine partita

I giocatori di Pokemon Unite sono indignati per un nuovo bug di rottura degli obiettivi. Gli allenatori affermano di aver perso partite al MOBA di TiMi Studios a causa di un frustrante problema tecnico.

Ci siamo stati tutti: a pochi secondi dalla fine della partita, i nostri Pokémon sono riusciti a infilarsi nell’area di porta avversaria per segnare un punto finale e spingere la nostra squadra a una dolorosa vittoria.

Tuttavia, il file pokemon uniti Secondo quanto riferito, ha reso questo impossibile in alcune partite. I giocatori affermano che un bug causa l’interruzione del punteggio negli ultimi 10 secondi di battaglia e gli allenatori vogliono risolverlo.

Pokemon Unite Bug rompe le marcature per il secondo gol

In Unite, qualsiasi goal segnato negli ultimi due minuti di una partita viene raddoppiato. Che sia la tua squadra sconfigge Zebedo O un truffatore che è riuscito a farlo punteggioLe partite sono spesso decise dall'”ultima fase” della battaglia.

Secondo diverse segnalazioni dei giocatori, c’era un nuovo bug che interrompeva la registrazione negli ultimi 10 secondi di alcune partite. Un post virale sul forum r/PokemonUnite lo ha mostrato quando l’allenatore ‘ncjsh’ ha caricato un video del problema tecnico.

Nella clip, l’utente di Alolan Ninetales è visto segnare 48 Aeos Orbs con 10 secondi rimanenti nella competizione. Sebbene il pokemon sia chiaramente segnato al secondo punto, il goal non conta e l’allenatore perde la partita per questo.

Devono sistemare questo A partire dal Pokemon

I suoi compagni di gioco hanno reagito alla clip, mentre un utente ha esclamato: “Questo è un rompicapo. Direi che se l’animazione inizia (completamente carica), dovrebbe contare, anche se l’animazione termina dopo il il tempo è scaduto”.

Un altro allenatore ha detto che hanno passato la stessa cosa. “A me è successo questo e anche la partita poteva essere una vittoria. Peccato perché era classificata”.

Altri giocatori hanno sostenuto che l’errore è stato causato dal ritardo. “È un bug noto in cui i risultati non vengono registrati dopo 5 secondi. Ha qualcosa a che fare con il codice di rete. Spero che lo risolvano presto. ” Il secondo commento è stato d’accordo ma ha osservato: “A volte sono 5 secondi, a volte sono 4, o 3 o 2. Non è coerente nella mia esperienza. Probabilmente è qualcosa a che fare con il ping se è latenza”.

Dexerto può confermare personalmente l’errore come è successo a molti dei nostri scrittori in numerose occasioni. Non è chiaro se si tratti di lag, cattiva connessione a Internet o un vero problema tecnico nel gioco stesso.

Al momento della stesura di questo rapporto, TiMi . Studios Non è stato ancora trattato. Lo sviluppatore è stato veloce nel riparare Gengar bug esadecimale dopoLa community si è lamentata di questo, quindi solo il tempo dirà se questo problema verrà risolto in qualsiasi momento.