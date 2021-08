Il nuovo trailer di Street Fighter 5 di Akira presenta set aerei che ti faranno sentire come a casa nel gioco Marvel vs.

Capcom ha rilasciato un nuovo trailer con il gameplay di Akira in Street Fighter 5: Champion Edition. Sebbene sia stato rivelato molto su Akira in Street Fighter 5 durante la trasmissione dell’ultimo aggiornamento estivo, questo trailer ci fornisce qualche informazione in più sul personaggio in arrivo.

Per la prima volta ascoltiamo la voce inglese di Akira. All’inizio di ogni partita, si sente dire “Se vado troppo lontano, per favore perdonami!”

Come ci si aspetterebbe da un personaggio di Rival Schools, la combo aerea di Akira è piuttosto interessante. Una volta che l’hai vista esibirsi in un gruppo aereo nel suo trailer di Street Fighter 5, potresti averti fatto pensare che questo fosse in realtà un titolo Marvel versus Capcom.

Matthew Edwards di Capcom ha notato che si è divertito molto a scoprire la collezione presente nel trailer. Quindi lascia un suggerimento che potrebbero esserci alcune utilità nascoste con V-Skill 2 di Akira, Tsutenda.

Mi sono divertito così tanto a capirlo 😁 Il team mi ha chiesto di inventare alcune sequenze per il trailer di Akira e questa era la mia preferita. Sono un po’ sorpreso che abbia fatto il taglio finale! Deve significare che V-Skill 2 ha molto da offrire. Rotolo del lunedì 👀👀👀👀 https://t.co/2Bil9POjGP – Matthew Edwards (@TheStreetWriter) 15 agosto 2021

V-Trigger 1 di Akira, Otoko no Senaka, convoca suo fratello maggiore, Daigo Kazama, per aiutarlo con due dei suoi attacchi caratteristici. Raggruppando alcuni attacchi tra i colpi di Daigo, è possibile ottenere alcune combo uniche.

Ricordiamo che sia Oro che Akira Kazama usciranno domani, 16 agosto. Dai un’occhiata al nuovo trailer di Akira qui sotto:

