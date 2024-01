Come guarire al riparo?

Devi guarire in Enshrouded perché è necessario sopravvivere nel suo mondo pericoloso. Questo gioco di ruolo (RPG) sviluppato da Keen Games ha molti oggetti che puoi raccogliere per curare il tuo personaggio e combattere i nemici. È inoltre necessario ripristinare la salute per evitare gli effetti dannosi della Sindone.

A tal fine, questo articolo spiega come puoi guarire mentre sei “coperto”.

Metodi di guarigione nel cimitero

Puoi usare cibo, bende e pozioni curative per guarire nella Sindone. Questi oggetti hanno effetti distinti sul tuo personaggio e devono essere usati con attenzione. Per un recupero più rapido, si consiglia di utilizzare dosi terapeutiche. Puoi usare bende e mangiare cibo per migliorare lentamente la tua salute quando hai abbastanza tempo a disposizione. Inoltre, la combinazione di cibo e condimenti ha effetti lenti ma duraturi sulla salute.

Dove procurarsi il cibo

Ogni sostanza alimentare ha proprietà curative uniche. Tuttavia, tieni presente che non tutti i nutrienti forniscono guarigione. Uno degli oggetti comuni che puoi trovare sulla mappa sono i frutti.

Le bacche viola essiccate possono essere trovate in tutto il mondo fantastico e ti danno +1 salute per cinque minuti, mentre le bacche fresche danno +2 per 30 secondi. Le bacche sono una scelta popolare perché occupano uno spazio più piccolo nel tuo inventario e ti curano abbastanza da rimanere in vita per un po'.

Dove trovare le bende

Bende coperte (Immagine da Keen Games)

Le bende possono essere trovate nella maggior parte dei punti del gioco. Nelle fasi iniziali, la benda è la componente curativa più comune dell'impacco. Inoltre, puoi utilizzare altri oggetti per realizzare bende. Hai solo bisogno di un filo e di un tessuto strappato per realizzare questo capo base. Puoi raccoglierli distruggendo barili e saccheggiando i sudari dei morti.

Le bende ripristinano il 40% della tua salute e impiegano 10 secondi per aumentare la barra della salute. Pertanto, dovrebbe essere utilizzato in un ambiente sicuro.

Dove trovare pozioni di salute

Pozioni di salute in Hidden (Immagine da Keen Games)

Le pozioni di salute ti danno il maggior numero di punti salute in Hide. Normalmente, puoi ottenere +200 HP prendendo una pozione di salute. Puoi trovare questo oggetto in antichi insediamenti, unità distruttibili, forzieri e vasi a guglia.

Puoi anche fabbricarlo alla Stazione dell'Alchimista usando funghi rossi, bacche viola e acqua. Si consiglia di conservare queste pozioni per le situazioni di combattimento, poiché curano istantaneamente il tuo personaggio. Altre pozioni, come Pozioni di salute superiori e Pozioni di salute rivitalizzanti, ripristinano rispettivamente 400 e 800 HP.

Questo conclude la nostra guida su come curarsi al riparo. Scopri come potenziare l'equipaggiamento di gioco per ottenere armi potenti e sconfiggere i Sudari.

A cura di Sijo Samuel Paul