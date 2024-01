Il Joy-Con Switch di Shovel Knight in edizione limitata è stato rivelato e sono ora disponibili i preordini

Se sei un grande fan di Shovel Knight, potresti voler dare un'occhiata agli ultimi controller in edizione limitata con licenza ufficiale di “CptnAlex Designs”.

Sono disponibili due set. Entrambi sono disponibili per il preordine $ 165,00 Fino al 29 febbraio 2024. Ci sono 1.000 set di queste console ciascuno e i preordini verranno spediti nel secondo o terzo trimestre di quest'anno. Inoltre viene fornito con un'esclusiva spilla smaltata e alcuni altri oggetti.

Questo Shovel Knight Joy-con con licenza ufficiale è un gioco in edizione limitata e fa parte della nostra collezione premium Raccolta firme. Come parte del nostro Raccolta firme, viene fornito con alcuni extra entusiasmanti! Ogni set di console viene fornito con una scheda di autenticità in acciaio inossidabile con inciso il numero della console all'interno della serie. Include anche un'esclusiva spilla in smalto duro e una scatola da collezione premium!