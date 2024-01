Audio Radar offre ai giocatori non udenti una giusta possibilità

“Ascolta tutto con i tuoi occhi.” Questo è lo slogan di Audio Radar, un nuovo prodotto di gioco stimolante che mi ha lasciato senza fiato al CES 2024. Aiuta i giocatori con problemi di udito a competere in giochi in cui la localizzazione del suono è cruciale, come Call of Duty E PUBG.

Creato da una società chiamata AirDrop, Audio Radar è un sistema hardware plug-and-play che funziona sia con console che con PC. È composto da sei barre luminose RGBW personalizzabili che si illuminano attorno al monitor o alla TV, quindi si collegano a un centro di comando centrale pieno di pulsanti. Collegando l'uscita HDMI del computer o della console al Centro di comando e quindi instradando un altro cavo HDMI dal Centro di comando al monitor, Audio Radar trasmette il segnale audio surround 7.1 all'uscita e lo utilizza per illuminare le barre appropriate ogni volta che c'è suono . rilevato in questa direzione.

Per impostazione predefinita, le luci verdi indicano suoni distanti, mentre le luci gialle e rosse ti informano quando gli eventi si stanno verificando più vicini. Con due barre nella parte superiore dello schermo, due nella parte inferiore e una su ciascun lato, ciascuna si illumina individualmente secondo necessità per consentire ai giocatori con problemi di udito di sapere dove stanno andando le cose fuori dallo schermo. (Sia la barra luminosa sul lato sinistro che quella in alto a sinistra si illumineranno quando si sente qualcosa ad un angolo di 45 gradi dal lettore, ad esempio.)

L'app Audio Radar mi ha detto che il rumore proveniva da una certa distanza, permettendomi di atterrare su lunghe distanze su questo bot di allenamento PUBG durante la demo. Brad Chakos/IDG

Il vantaggio di questo non può essere sottolineato abbastanza. La consapevolezza audio situazionale è fondamentale nei giochi, specialmente nei giochi eSport come Call of Duty, PUBGO Contro sciopero. Se un nemico ti sente arrivare da sinistra, può facilmente abbatterti. Questo vantaggio competitivo danneggia i giocatori non udenti, ma il radar audio aiuta a livellare il campo di gioco.

Il centro di comando potente e di bell'aspetto include una varietà di opzioni che ti consentono di mettere a punto i dettagli del funzionamento del sistema. Non solo puoi personalizzare i colori utilizzati per gli indicatori di direzione (utile per i giocatori daltonici), ma puoi anche regolare i modelli di forma della luce utilizzati quando viene rilevato il suono e regolare la sensibilità di rilevamento del rumore delle barre anteriore/laterale/posteriore (per evitare specificamente che compaia costantemente in mappe più piccole e più strette), salva i preset selezionati e altro ancora. Dispone anche di una “Modalità Ritratto” che illumina tutte le barre di un bianco brillante, oppure puoi scegliere di impostare le barre luminose in modo che rimangano attive in modalità attenuata per un'atmosfera in stile Phillips Hue quando non stai giocando attivamente.

Poiché Audio Radar si collega semplicemente all'uscita surround 7.1 esistente tramite HDMI, dovrebbe funzionare immediatamente con quasi tutti i sistemi e giochi moderni, senza bisogno di software aggiuntivo o modifiche. Rad.

Guarda come l'Ender Dragon in primo piano è indicato da una luce viola, mentre la luce verde in basso a sinistra ti dice dove beccare un pollo non ostile Mestiere del Maine? Brad Chakos/IDG

Tuttavia, il CEO di AirDrop, Tim Murphy, spera che questo sia solo l’inizio. Al CES, Lee ha mostrato un nuovo modello disponibile per Mestiere del Maine Ti consente di codificare a colori l'output della barra luminosa per mob ostili e neutrali; Pecore e mucche apparivano in verde sulle barre luminose di Audio Radar, mentre l'Ender Dragon vagante appariva in viola, così puoi capire se devi preoccuparti di un particolare indicatore audio con una rapida occhiata. Alla fine, spera di lavorare con motori di gioco e studi per incorporare la tecnologia Audio Radar in modo che indicatori visivi ottimizzati in modo simile funzionino con più giochi.

Tuttavia, anche nel suo stato attuale, Audio Radar può rappresentare un enorme miglioramento della qualità della vita per i giocatori con problemi di udito o per i giocatori con udito completo che amano giocare a basso volume o semplicemente desiderano un'indicazione visiva di dove provengono i suoni. da una maggiore consapevolezza situazionale. Posso vedere concorrenti di eSport sudati o persone che giocano dopo che il resto della loro famiglia si è addormentato adorando qualcosa del genere.

Questo è importante per rendere più accessibile anche questo interessante pezzo di tecnologia di accessibilità. Audio Radar è stato lanciato a metà dicembre per 399 dollari e il suo lotto iniziale di diverse centinaia di unità è stato immediatamente esaurito, con recensioni molto positive finora. Puoi preordinare il tuo adesso dal lotto successivo. Se si vende bene, Murphy afferma che la scala di produzione decollerà e contribuirà a renderlo più conveniente.

Spero che lo faccia. Questa può essere una tecnologia davvero trasformativa per i giocatori con problemi di udito e, come afferma Audio Radar, ogni giocatore merita una giusta possibilità. Negli ultimi anni Microsoft ha spinto oltre i limiti in materia di accessibilità. Ehi, capo di Xbox, Phil Spencer, dai un'occhiata a Audio Radar!