Spotify divide i pulsanti di riproduzione e riproduzione casuale, ma c’è un problema

Cosa hai bisogno di sapere

Spotify vuole dare agli utenti un maggiore controllo su come ascoltano la musica sulla piattaforma.

Il servizio aggiunge pulsanti di riproduzione e riproduzione casuale separati per gli utenti Premium.

La nuova modifica sarà disponibile nelle versioni Android e iOS dell’app nelle prossime settimane.

Spotify sta finalmente adottando da anni una delle funzionalità più utili di YouTube Music: la possibilità di riprodurre o mixare colonne sonore con pulsanti separati. La nuova modifica è in arrivo sia per le app Android che iOS.

Il servizio ha annunciato che i pulsanti di riproduzione e riproduzione casuale separati saranno disponibili solo per gli abbonati Premium nelle prossime settimane. L’obiettivo è dare loro un maggiore controllo su come ascoltano la musica.

Prima di questo aggiornamento, era possibile utilizzare solo il pulsante di riproduzione/riproduzione casuale integrato, che riproduce i brani in modo casuale per impostazione predefinita. Per riprodurli in ordine, dovrai toccare i singoli brani. La confusione è che la versione desktop non ha questa funzionalità integrata, con il pulsante di riproduzione che appare solo sulle pagine di album e playlist.

Questo è stato uno dei difetti di vecchia data dell’applicazione, costringendo Adele a chiederne il rinnovo. Spotify sembra aver risposto alla chiamata del cantante e Rimuovere la funzione di attivazione/disattivazione predefinita Da album alla fine dell’anno scorso.

Adele ha poi twittato: “Non creiamo album con la stessa cura e abbiamo pensato alla nostra playlist senza motivo”. “La nostra arte racconta una storia e le nostre storie devono essere ascoltate come vogliamo”.

Funzioni separate appariranno nella parte superiore degli album e delle playlist, come in molti file I migliori servizi di streaming musicaleCome musica di Youtube e Apple Music.

(Credito immagine: Spotify)

Spotify ha detto dentro Post sul blog (Si apre in una nuova scheda). “Sia che tu ami il divertimento dell’inaspettato con la modalità Shuffle, o preferisci ascoltare i brani in ordine semplicemente premendo Play, Spotify ti copre.”

Tuttavia, il nuovo aggiornamento potrebbe non andare bene con gli utenti gratuiti che hanno richiesto la stessa modifica per molto tempo. In effetti, caricare Spotify per quella che dovrebbe essere la funzionalità principale della sua app è un po’ sorprendente.