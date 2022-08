Microsoft Outlook si arresta in modo anomalo durante la visualizzazione delle e-mail di ricezione di Uber

Microsoft ha riconosciuto un problema per cui Outlook su Windows smetteva di rispondere o si bloccava durante la visualizzazione delle e-mail di ricevuta di Uber. Il problema è iniziato di recente con quella che Microsoft chiama l’attuale versione del canale di Outlook disponibile per gli abbonati a Microsoft 365. Microsoft sta sviluppando una soluzione, ma non sarà disponibile fino a martedì 9 agosto.

In una nota di supportoE il avvistato prima ComputerMicrosoft spiega che l’apertura, la risposta o l’inoltro di un’e-mail di consegna Uber causerà questo problema. Uber utilizza “tabelle complesse” nelle sue e-mail e Microsoft Word, che Outlook utilizza per visualizzare le e-mail, sembra avere difficoltà a visualizzare quelle tabelle.

“Il team di Word ha implementato una correzione che verrà rilasciata presto al canale Beta per verificare la correzione”, spiega Microsoft. “Stiamo attualmente valutando la correzione per passare alla produzione di Current Channel nella patch di martedì 9 agosto 2022.”

Gli amministratori IT possono utilizzare una soluzione alternativa per risolvere il problema e tornare a una versione precedente di Office che funziona correttamente con le e-mail di Uber. Indica che il problema è stato introdotto da un aggiornamento di Office anziché dalla modifica delle e-mail di Uber. In ogni caso, il problema dovrebbe essere corretto martedì prossimo.