Apple Vision Pro presenterà la modalità Viaggio per una migliore esperienza in volo

Apple ha una curiosa funzionalità nascosta per il suo computer spaziale Apple Vision Pro nella prima beta per sviluppatori di VisionOS. La funzione chiamata “Modalità viaggio” è specificamente pensata per migliorare l’esperienza dell’utente mentre è in aereo.



Poiché la cabina di un aereo, con il suo spazio chiuso e fattori ambientali unici, può essere una sfida per i dispositivi VR, la modalità di viaggio sembra essere la soluzione di Apple per garantire un’esperienza più fluida.

Modalità di viaggio: crollo

Nella prima versione beta per sviluppatori di ‌visionOS‌, abbiamo scoperto diversi thread di testo che fanno luce sulla funzionalità di questa nuova funzionalità. Le principali affermazioni includono:

sei su un aereo

Se sei su un aereo, dovrai mantenere attiva la modalità Viaggio per continuare a utilizzare ‌Apple Vision Pro‌.

Rimani fermo nella posizione di viaggio.

Rimani fermo mentre questa modalità è disattivata.

Alcune funzioni di riconoscimento verranno disattivate.

L’adattamento esistente può ridurre la precisione dello sguardo.

Attiva la modalità viaggio quando sei su un aereo per continuare a utilizzare ‌Apple Vision Pro‌.

La tua rappresentazione non è disponibile mentre la modalità di viaggio è attiva.

Da queste stringhe di testo, è chiaro che la modalità di viaggio è progettata per adattare la funzionalità di ‌Apple Vision Pro‌ ai vincoli specifici della cabina di un aereo.

Funzioni di consapevolezza della disabilità

Una delle stringhe afferma che “alcune funzionalità di consapevolezza verranno disattivate”. Ciò indica che alcuni sensori e funzionalità che si basano sulla consapevolezza spaziale potrebbero essere disattivati ​​o ridotti a icona. Su un aereo, la vicinanza ad altri passeggeri e lo spazio limitato possono causare un comportamento irregolare o impreciso di queste funzioni. Disabilitandoli o limitandoli, la modalità di viaggio può aiutare a garantire che l’utente non abbia un’esperienza VR spiacevole o dirompente.

I caratteri numerici non sono disponibili

“Il tuo avatar non è disponibile mentre la modalità di viaggio è attiva” indica che i caratteri digitali potrebbero non essere disponibili in questa modalità. La causa esatta non è chiara, ma potrebbe essere correlata allo spazio limitato e alle caratteristiche della coscienza alterata, che possono influenzare l’accuratezza e la rappresentazione degli avatar.

Ridurre la precisione degli sguardi

Il testo afferma inoltre che “l’attuale compatibilità può ridurre l’acuità visiva”. Ciò potrebbe significare che, a causa della posizione che potresti assumere quando sei seduto su un aereo, l’auricolare potrebbe non essere posizionato in modo ordinato come al solito, influenzando il tracciamento dello sguardo. Tuttavia, la modalità di viaggio sembra riconoscerlo e potenzialmente apportare modifiche per compensarlo.

stai fermo

Un altro suggerimento interessante è quello di “stare fermi nella posizione di viaggio”. Questa può essere una misura di sicurezza per garantire che gli utenti non si muovano inavvertitamente o facciano gesti ampi mentre si trovano sull’aeromobile, che potrebbero essere pericolosi o disturbare gli altri passeggeri.

È contenuto

La modalità di viaggio di Apple per ‌Apple Vision Pro‌ è un esempio di innovazione ponderata, adattando il dispositivo per funzionare in modo efficiente in ambienti diversi. Questa funzionalità dimostra l’attenzione ai dettagli e l’impegno di Apple nel garantire un’esperienza senza interruzioni per i suoi utenti, indipendentemente dalle circostanze.

Poiché la modalità di viaggio è ancora in versione beta, ci aspettiamo ulteriori miglioramenti e possibilmente più funzionalità prima che venga rilasciata al pubblico. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti mentre monitoriamo lo sviluppo della modalità di viaggio Apple Vision Pro‌.