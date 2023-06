Apple ha annunciare Il VisionOS Software Development Kit (SDK) che consentirà a uno sviluppatore di terze parti di creare app per l’imminente visore Vision Pro è disponibile ora tramite Xcode 15 beta 2. Il lancio segue l’annuncio di Apple al WWDC secondo cui l’SDK sarà disponibile entro la fine del mese.

A partire da oggi, la comunità globale di sviluppatori di Apple sarà in grado di creare una classe completamente nuova di applicazioni di calcolo spaziale che sfruttano appieno l’infinita tela di Vision Pro e integrano perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico per consentire nuove esperienze straordinarie. Con VisionOS SDK, gli sviluppatori possono sfruttare le potenti ed esclusive funzionalità di Vision Pro e VisionOS per creare esperienze di app completamente nuove in una varietà di categorie tra cui produttività, design, giochi e altro ancora.