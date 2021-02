Bigg Boss Malayalam Stagione 3: Bigg Boss è sui social media e ha la febbre. Un esercito di fan è anche sulla scena per rivedere ogni episodio e le campagne per i concorrenti preferiti. Anche i più piccoli scioperi alla Bigg Boss House sono accese discussioni sui social media.

Ora, i fan di Bigg Boss sono confusi quando si riferiscono a uno dei concorrenti, Sai Vishnu. Sai Vishnu Pagiyalakshmi, imprigionato con Kitilam Feroz, stava parlando con Sandhya, Lakshmi e Bahanu quando squillò un telefono cellulare. Sai Vishnu dice che il telefono è bloccato lì.

Ciò che distingue Bigg Boss è che i concorrenti rimangono in casa per cento giorni senza alcun contatto con il mondo esterno, senza giornali, TV o telefono. Nel frattempo, il pubblico si chiedeva come un telefono cellulare fosse entrato nella casa di Bigg Boss.

Non è chiaro dalla conversazione di cosa parla Sai. I fan sperano che questo verrà chiarito nei prossimi episodi.

Kitelam Feroz e Sai sono stati incarcerati dopo che i concorrenti li hanno scelti in base alle loro esibizioni questa settimana. I due furono mandati in prigione da altri membri per cantare e cantare. Quando Fayrouz si offre volontario per andare in prigione, Sai arriva in prigione dopo essere stato nominato da altri concorrenti.

