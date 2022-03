Casuale: il marito geloso vende la moglie da Harvest Moon per impedirle di “sposare uomini virtuali”

Sottoparte r / AmIthe Asshole, o in breve AITA, è progettato per consentire alle persone di trasmettere lo scenario che hanno vissuto e di chiedere consiglio a Internet sul fatto che abbiano agito correttamente o meno. I commenti sono generalmente delimitati tra YTA (tu stronzo), NTA (non uno stronzo), NAH (niente stronzi qui) ed ESH (qui sono tutti cattivi).

Il subreddit è solitamente riempito con tre tipi di etichette: quelli che sanno di avere ragione, ma vogliono davvero convalidarli; Coloro che hanno sopportato il comportamento oltraggioso di un’altra persona, ma sono stati persuasi a credere di avere in qualche modo torto; E il Totalmente sfortunato Persone che pensano di essere fighe finché un subreddit non dice loro il contrario.

Quando un post AITA rientra in quest’ultima categoria, è sempre un buon giorno per trascurare la persona in questione.

In anticipo lunedì 21 marzo È stato pubblicato un account Reddit chiamato IndividualRhubarb396 Sulla vendita del set di sua moglie Luna del raccolto giochi, perché – come dice lui – “mi aspetto che rimangano con me da soli e non queste coppie virtuali”. Post cancellato, ma grazie al cielo per gli screenshot come l’immagine sopra, così possiamo tutti apprezzare le parole deliziosamente terrificanti all’interno.

Come prova del suo impegno a costringerla a obbedire, ha messo le sue copie di Harvest Moon su GameCube e Game Boy Advance su eBay, che probabilmente saranno Un’altra vita meravigliosa E il Altri amici di Metal CityDue dei migliori giochi della serie. Entrambi questi giochi sono relativamente facili da sostituire, ma sono costosi: i prezzi per più Friends of Mineral Town su eBay vanno da circa $ 40 per una sola cartuccia fino a $ 500 per la versione sigillata e un altro costo impressionante tra $ 30 e $ 400 .

Oh, e la “sederà” e la costringerà a disinstallare Stardew Valley, che è sicuramente un gioco sulle relazioni bollenti e sul non riempire la tua fattoria di maiali e botti di vino per margini di profitto.

Inutile dire che Internet è furioso e vorremmo immaginarlo perché Harvest Moon non lo è nemmeno Particolarmente Gioco emozionante. Una volta che ti sposi, fondamentalmente vivi una vita casta proprio come facevi da contadino single, solo che ora c’è un’altra persona in casa tua, e non ti aiutano nemmeno con l’attività agricola.

Molte persone hanno pensato che il post fosse falso, dal momento che l’OP (poster originale) sembrava completamente confuso dalle persone che lo chiamavano un idiota e Da allora il post stesso è stato cancellato (e anche il suo account) — ma che sia falso o meno, siamo sconcertati dalla particolarità di essere gelosi di Harvest Moon coppie.

Voglio dire, non puoi nemmeno baciarli.

Cosa ne pensi dell’imbroglio virtuale? Se tu e il tuo partner aveste un biglietto gratuito e doveste spenderlo per un personaggio di un videogioco, chi sarebbe? Fateci sapere nei commenti!