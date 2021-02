Fantastica esplosione dal vivo! 3 nuovi piani lanciati; Ricevi chiamate e dati illimitati durante tutto l’anno

Ahmednagar Live24 Team, 28 febbraio 2021: – Reliance Jio ha introdotto una nuova offerta per i clienti di feature phone. Geo 3 lancerà nuove offerte a partire dal 1 ° marzo come parte del “New Geo Phone 2021 Show”. L’offerta sarà disponibile presso Reliance Retail e Geo Retailers in tutto il paese.

L’azienda farà due offerte di Rs 1.999 e Rs 1.499 ai clienti che acquistano Geo Phones. Oltre a ciò, l’azienda ha introdotto un nuovo piano di Rs 749 ai clienti esistenti.

Chiamate illimitate di 2 anni nel piano del 1999 –

Con questo piano, se paghi 1999 rupie quando acquisti un telefono Jio, riceverai anche 2 GB di dati al mese con chiamate illimitate per due anni. Con questa offerta, afferma l’azienda, i clienti non dovranno ricaricare per due anni.

Il pacchetto 1499 ti farà chiamare per un anno –

Con questo piano, se paghi 1.499 rupie quando acquisti un telefono Jio, riceverai 2 GB di dati al mese con chiamate illimitate per un anno.

Lancio del piano Rs 749 per i clienti meno recenti –

L’azienda ha anche introdotto una nuova offerta Rs 749 per gli utenti di telefoni Geo esistenti. Il piano include anche 2 GB di dati al mese e chiamate illimitate per un anno. Qualsiasi anno di esenzione dalla ricarica. Tutte e tre queste offerte saranno disponibili dal 1 ° marzo.