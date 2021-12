Google sta testando un posizionamento riprogettato per la sua barra di ricerca

google browser Stanno aggiungendo molte nuove funzionalità e un nuovo look alle loro app, grazie in parte a Android 12 pubblicazione. attualmente, 9to5Google report A proposito di un design per l’app Google che il gigante della tecnologia ha testato, che posiziona la barra di ricerca sopra il logo di Google nell’app.

Google testa i design della barra di ricerca sui telefoni Android

Di recente, Google ha testato la barra di ricerca situata nella parte inferiore dell’applicazione. Ora, il gigante della tecnologia sta anche testando una versione in cui la barra di ricerca si trova nella parte superiore dello schermo nell’app Google. Questo tema corrisponde ad altre app di Google; Tuttavia, è un po’ diverso da come appariva l’opzione di ricerca di Google sui dispositivi mobili negli ultimi anni.

Questo nuovo look fa parte del test A/B, che mostra un campo di ricerca a forma di pillola sopra il logo di Google/Doodle. Un altro aspetto del design è il tempo e la temperatura che sono stati spostati in alto a sinistra, mentre la tua immagine del profilo ora fa parte di quel campo in alto (e in realtà corrisponde a come appaiono le altre app di Google).

Il nuovo design ti consente anche di scorrere verso il basso sul tuo avatar per passare da un account Google all’altro. Inoltre, c’è una linea leggermente visibile che corrisponde alla tua immagine del profilo dal microfono e dalle icone dell’obiettivo a sinistra.

Non cambia invece il design delle pagine dei risultati di ricerca (tab), che per ora rimangono le stesse. C’è un logo compresso e glifi con il nastro che appare in seguito.

Con questo nuovo cambiamento, ora c’è una sensazione unificata tra le app di Google come Gmail e Play Store. Questa modifica sta arrivando a un insieme specifico di account Google (sembra anche essere un test A/B), quindi non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

In precedenza, Google ha testato anche la barra di ricerca in basso

In precedenza, Google ha effettuato un altro test di progettazione A/B per l’app Google. In questa versione, la barra di ricerca è posizionata nella parte inferiore dello schermo all’interno dell’app, molto probabilmente per motivi di accessibilità.

In questo tema testato, la barra di ricerca è visibile quando apri l’app, ma scompare quando scorri verso l’alto. Scorrendo verso il basso lo fa apparire di nuovo. Questa sembra una riprogettazione piuttosto grande, in quanto cambia completamente la sensazione a cui gli utenti sono abituati nell’app Google e potrebbe non arrivare a una versione finale globale, ma rimane invece un’opzione testata.

Apple ha introdotto qualcosa di simile con Safari (spostando la barra di ricerca ULR nella parte inferiore dello schermo), una modifica che non è stata ampiamente accettata dagli utenti e ha finito per rimuoverla con una versione beta successiva (la modifica stessa era in beta).

Google sta cambiando il look delle sue app con Android 12 Material You

Android 12, l’ultimo sistema operativo per telefoni Android, ha portato un design interessante e visivamente piacevole chiamato Material You, che fa apparire le cose con più angolazioni e colori rispetto alle icone e alle app che corrispondono alla combinazione di colori dello sfondo preferito. Con il nuovo look del sistema operativo, Google ha anche cambiato l’aspetto delle sue app per riflettere meglio il nuovo design.

Diverse app di Google sono state recentemente ridisegnate, come Gmail, l’app YouTube, l’app Google Foto e altre app, nonché widget come il widget Google Drive, il widget Google Foto e il widget YouTube Music. L’articolo ti appare. Oltre al rinnovamento visivo, alcuni elementi dell’interfaccia utente sono stati leggermente rivisti per mostrare informazioni più rilevanti a colpo d’occhio, come, ad esempio, Widget di Google Maps che ha portato la navigazione Opzioni direttamente sulla schermata iniziale.