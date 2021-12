Il piccolo hobby del premio Nobel diventa una nuova speranza per trovare MH370-IT e Transportation-Aviation

Inconsapevolmente, sono passati più di sette anni da quando il volo MH370 è scomparso alla vista. Per trovare il volo, molti paesi hanno fatto grandi sforzi per cercare ed esplorare vaste aree dell’Oceano Indiano. Sfortunatamente, nel tempo, la speranza di trovare prove era molto scarsa. Nel maggio di quest’anno, l’ingegnere britannico Richard Godfrey ha proposto un nuovo modo per trovare il probabile percorso e la posizione finale dell’MH370.

Ma all’epoca, i colleghi scienziati credevano che i principi che usava non potessero eliminare i fattori di interferenza e mettevano in dubbio i suoi metodi di ricerca. Tuttavia, dopo quasi mezzo anno di lucidatura, Godfrey ha presentato con sicurezza una versione migliorata dello studio, affermando di aver “trovato lo stato finale dell’MH370 utilizzando metodi rivoluzionari”.

Allora, che metodo ha usato?

Parte 1 Trovare il principio: un mini-gioco di interferenza laser

Non so se hai giocato a un mini gioco. Ci saranno molti laser casualmente nel gioco. Il giocatore deve controllare un personaggio per evitare il laser e correre in avanti, come mostrato nella figura seguente:

Se il personaggio tocca il laser, verrà rilevato dal rilevatore, il personaggio verrà visualizzato e il gioco sarà finito.

Il metodo dell’ingegnere Godfrey è simile al principio di questo gioco: Osserva una serie di onde elettromagnetiche (equivalenti al “laser” del gioco) che attraversa l’area in cui potrebbe apparire MH370 e determina la loro direzione e traiettoria per quel giorno. Quindi, rileva i disturbi anomali in questi segnali elettromagnetici, determina se il disturbo proviene da un aereo (equivalente a un “ruolo” nel gioco) in base al grado di interferenza e determina la posizione dell’aereo in quel momento. Infine, secondo il noto piano di volo, ad eccezione di altri velivoli nello spazio aereo in quel momento, è probabile che il velivolo rimanente sia l’MH370 mancante.

La figura seguente è un diagramma schematico di questo metodo:

La linea rossa rappresenta il percorso delle onde elettromagnetiche segnato per oggi. Analizzando il grado di interferenza elettromagnetica, è possibile scoprire quando e dove l’onda elettromagnetica ha interferito. Se si determina che l’interferenza è causata da un piano sconosciuto, questo è molto importante. Il volo MH370 potrebbe essere.

Ma i giochi sono giochi dopotutto, quindi dove possiamo trovare un tale insieme di onde elettromagnetiche con direzioni specifiche e registrabili nella vita reale?

È una coincidenza che ci sia un tale gruppo di cose sulla Terra.

Parte 2 Guida storica alle onde elettromagnetiche, ispirata a un premio Nobel

Già nel 2008, il Dr. Joseph Taylor (appassionato di radio, astrofisico, professore dell’Università di Princeton, scopritore di pulsar binarie e premio Nobel) degli Stati Uniti ha proposto un protocollo wireless chiamato WSPR. semplice comprensione,WSPRLascia che i radioamatori di tutto il mondo utilizzino una connessione a segnale debole per determinare la comunicazione radio tra loro, in modo da scegliere il collegamento più stabile e meno debole per la comunicazione wireless. Sul sito ufficiale del protocollo, tutti i dati di contatto vengono registrati ogni due minuti, come segue:

Le linee colorate nell’immagine rappresentano il percorso di propagazione delle onde elettromagnetiche utilizzate per la comunicazione tra radioamatori.

Se ritieni che queste righe siano troppo poche per essere utilizzate per la localizzazione, i dati registrati sul sito Web entro poche ore prima e dopo la perdita di MH370 sono i seguenti:

Il metodo dell’ingegnere Godfrey consiste nell’analizzare le linee toccate dall’interferenza anormale da un tale insieme di “fili di assetto” invisibili. Successivamente, è necessario determinare se l’anomalia appartiene all’interferenza causata dall’aeromobile, quindi eliminare altri velivoli noti, effettuare un confronto tra i nodi rimanenti e altri metodi di analisi noti (come la localizzazione del satellite Inmarsat), e infine determinare le possibili posizioni del volo altamente affidabile MH370.

Nella relazione finale, l’ingegnere Godfrey ha presentato i risultati come segue. Il piccolo cerchio bianco sulle linee rosse e blu nell’immagine è la posizione dedotta finale di MH370:

Questo processo richiede molto lavoro di analisi e confronto. Fortunatamente, il cielo sull’Oceano Indiano non è una zona affollata e di notte non ci sono molti voli. Tuttavia, possiamo vedere dal suo blog che l’ingegnere ha svolto questo lavoro negli ultimi nove mesi e il risultato finale è stato rilasciato il 30 novembre, scatenando un dibattito globale.

Parte 3 Quindi, questo lavoro è affidabile?

In secondo luogo, per verificarne la validità, Godfrey ha sviluppato un set di software di analisi chiamatoGDTAAA. Secondo i dati sul suo sito web personale, prima di usare GDTAAA per trovare l’MH370, Godfrey ha provato il software una volta sul volo QF6036. Nella figura sotto, il percorso grigio è il percorso recuperato da GDTAAA secondo WSPR e il rosso è il percorso di volo effettivo, che sembra allinearsi bene.

Si dice che Godfrey eseguì anche diversi test di “volo alla cieca”, cioè chiese ad alcuni piloti di volare per un po’ senza dirgli il piano di volo specifico, e poi chiese a Godfrey di usare un suo metodo per calcolare la traiettoria di volo.

Nei risultati, Godfrey ha affermato che il test di volo alla cieca era molto accurato, quindi ha proceduto ad applicare il software al calcolo della traiettoria dell’MH370.

Tuttavia, il metodo è stato testato nella pratica. Stiamo per ritrovare il volo MH370 mancante?

Parte 4 L’idea è fantastica, ma il metodo ha i suoi limiti

L’onda elettromagnetica ha percorso oltre metà della Terra e ha raggiunto lo spazio aereo dove mancava MH370, non era rimasta molta energia (perché la potenza ricevuta è inversamente proporzionale al quadrato della distanza di propagazione). Pertanto, molti fattori possono causare disturbi significativi, come la propagazione multipercorso delle onde elettromagnetiche. L’essenza di questo metodo è “eliminare tutti i disturbi noti dell’aereo, il resto potrebbe essere MH370”, ma questo è solo “possibile”. Infatti, non è possibile dimostrare che “l’MH370 causerà sicuramente disturbi in queste località”, né è impossibile dimostrare che “i restanti disturbi devono provenire da MH370”.

Inoltre, Godfrey ha utilizzato i risultati delle simulazioni delle correnti oceaniche basate sui detriti nel processo di trarre conclusioni, il che è anche abbastanza dubbioso “sparando prima frecce e poi disegnando bersagli”. A meno che Godfrey non fornisca un resoconto analitico dettagliato di tutti i disturbi in un rapporto dettagliato pubblicato in seguito, le sue scoperte potrebbero non essere la prova conclusiva che ha portato a un nuovo ciclo di ricerche in più paesi.

Indipendentemente dall’esito, questo rapporto ci ha riportato negli occhi il volo MH370 e ci ha fatto perdere 152 cittadini che non sono ancora tornati a casa. Le nuvole scure alla fine si dissolveranno e il mistero sarà sicuramente risolto. Aspettiamo in silenzio e aspettiamo il giorno in cui la verità verrà fuori.

