Ora possiamo sapere perché Swapnote ha ottenuto il suo 3DS “Remastered” lo scorso dicembre

Nel dicembre dello scorso anno, Nintendo ha rilasciato un file Aggiornamento remaster Per un’app di messaggistica 3DS obsoleta Scambiare.

Aveva un sacco di fan che si chiedevano cosa stesse realmente accadendo in quel momento, dato che non sembrava affatto un remake. Il Note sulla patch di Nintendo È stato fornito con questo aggiornamento software in quanto ha affermato che “ha risolto alcuni problemi” ma, come al solito, non è entrato nei dettagli.

La storia risulta andare un po ‘più in profondità, con l’operatore di dati “OatmealDome” che comunica come il servizio di condivisione delle note avesse effettivamente una vulnerabilità nell’analizzatore di messaggi che avrebbe potuto essere sfruttato tramite StreetPass, che a sua volta consente all’ “aggressore” di funzionare qualsiasi codice desiderato.

[Swapnote] Ti chiedi perché Swapnote ha aggiornato il 3DS il mese scorso? Questa è (probabilmente) la ragione. Risolto un problema di sicurezza nel parser dei messaggi che poteva essere sfruttato tramite StreetPass. Ciò consentirebbe all’aggressore di eseguire qualsiasi codice desideri. Grazie a Incorpora un Tweet Per una ricompensa di mille dollari. https://t.co/O1ncHhGlF2 – OatmealDome (@OatmealDome) 18 gennaio 2021

L’individuo dietro questa scopertaMerenbayoh‘Ricevere $ 1,682 USD Da Nintendo (tramite HackerOne) come bonus. Quindi, ecco qua: questo “probabilmente” spiega perché Nintendo ha lanciato un aggiornamento dopo anni di disabilitazione della funzionalità principale dell’app.

Nel caso non te lo ricordassi, questo servizio gratuito è stato efficace Di nuovo fuori produzione nel 2013 Quando Nintendo ha scoperto che gli utenti condividevano materiale offensivo. Quindi ha disabilitato la funzione online e l’ha limitata al wireless locale.