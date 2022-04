Sembra che FIFA 22 e Battlefield 2042 stiano arrivando a Xbox Game Pass

Un aggiornamento sul Microsoft Store indica che Battlefield 2042 e FIFA 22 potrebbero essere in arrivo su Xbox Game Pass.

Anche se non è stato ufficialmente confermato da Microsoft o Electronic Arts, quindi trattalo come una voce per ora, entrambi i giochi ora hanno il logo Game Pass (grazie, XGPattraverso NME) nel precedente negozio online, suggerendo che potrebbero debuttare sul servizio in abbonamento di Microsoft il mese prossimo.



Con FIFA 22 in uscita a ottobre 2021 e Battlefield 2042 a novembre, ciò significa che i due giochi avranno solo sei mesi se si uniranno presto alla libreria di giochi di Microsoft.



al tempo di Recensione Eurogamer per Battlefield 2042Martin ha ipotizzato che fosse il più debole della serie, osservando che “Battlefield 2042 sembra la voce più confusa, conflittuale e disorientante della serie fino ad oggi – un problema più esistenziale di quello che devono affrontare Battlefield 4 con la sua versione altrettanto turbolenta” . Ma, Mentre anche la stessa EA ammette che il gioco è un fallimentoHa visto miglioramenti significativi dalla sua versione originale.

Anche Wes non potrebbe essere più onorevole riguardo a FIFA 22.

“Quindi ecco un altro gioco di FIFA 22, molto simile all’ultimo gioco, quello precedente, il precedente – un gioco che sarebbe stato molto meglio per l’anima se non fosse stato degradato dalla mano del capitalismo. Come il vero calcio , Penso” Recensione dell’Eurogamer di FIFA 22.