Il nuovo font emoji di Google è il ritorno dei grandi punti: scaricalo ora

Cosa hai bisogno di sapere

Google ha creato una nuova adorabile emoji chiamata “Noto Emoji”.

Le emoji senza colore e con pochissimi dettagli sono semplificate rispetto alle emoji standard.

Noto ridisegna gli emoji delle persone come Google Dots.

Le emoji sono una parte importante del modo in cui comunichiamo sui dispositivi mobili, motivo per cui siamo entusiasti di vederle assumere un nuovo look con gli ultimi caratteri emoji di Google. Noto Emoji prende le immagini colorate e dettagliate che conosciamo e amiamo e le riduce alle basi, trasformando le persone in piccoli punti nel processo.

Jennifer Daniel, Direttore Creativo di Google Emoji & Expression, ha dettagliato il nuovo font in formato Post sul blog Venerdì, per discutere dell’ispirazione dietro Noto Emoji e di come riporta le cose ai primi giorni dei piccoli emoji. Daniel spiega anche le modifiche apportate agli emoji che vedi attualmente I migliori telefoni Android E come si traduce nella nuova linea. Come puoi vedere, non tutte le transizioni sono state un cambiamento 1:1:

(Credito immagine: Google)

Poiché non c’è colore, alcuni emoji perderanno il loro significato senza apportare ulteriori modifiche. Ad esempio, le bandiere ora hanno l’abbreviazione del paese:

(Credito immagine: Google)

Anche altri emoji sono stati drasticamente modificati per semplificarne notevolmente il design. Ciò include emoji come la Statua della Libertà e, in particolare, emoji che rappresentano le persone. Con Noto Emoji, Google ha riportato i suoi punti tanto amati:

(Credito immagine: Google)

Daniel spiega che la decisione di restituire i punti nella Noto Emoji è stata attribuita all’estetica. “Per alcuni personaggi, il colore è incorporato nel concetto (come il tono della pelle o il colore dei capelli). Semplicemente non era appropriato sostituire il colore con segni di spunta o pois. Ed ecco come sono tornati i punti”. Daniel sottolinea anche come il ritorno alle bolle mantenga le cose ambigue, descrivendole come “riconoscibili senza mantenere la discriminazione di genere”.

I blob contenevano tecnicamente un file Falso ritorno A giugno con un aggiornamento cucina emojima siamo felici di vederlo come predefinito in Noto.

Con il nuovo carattere emoji, gli utenti possono modificare il peso, le dimensioni e persino il colore degli emoji. Noto Emoji è disponibile per Scarica ora Se vuoi un tocco di monocromatico da abbinare alle tue emoji.