Chrome per Android introduce una scorciatoia della barra degli strumenti personalizzabile

Google è stato storicamente Molto attento al cambiamento L’interfaccia e il layout di Chrome a causa della base di utenti molto ampia. Tuttavia, una di queste modifiche potrebbe essere in lavorazione in Chrome per Android con l’aggiunta di una scorciatoia della barra degli strumenti personalizzabile.

Su Android, l’interfaccia utente di Chrome rimane – dopo Duplex / Duet sono abbandonati – Barra degli strumenti con pulsante Home, barra degli indirizzi, selettore di schede e menu completo, che include molte azioni in un lungo elenco.

Sembra che Google stia ora implementando ampiamente una “scorciatoia della barra degli strumenti” tra la omnibox e il pulsante/contatore della scheda. Qui può essere visualizzata una delle tre azioni: Nuova scheda (segno più), Condividi o Ricerca vocale (microfono).

Per impostazione predefinita, il pulsante visualizzato è “In base al tuo utilizzo”, con Google che fornisce “Consiglio attuale”. Nuova scheda e condivisione è già nell’elenco completo, mentre la ricerca vocale viene visualizzata quando si tocca la barra degli indirizzi. I primi due possono essere considerati importanti per l’utilizzo del browser e ha senso perché dovrebbero essere rimossi. In effetti, la riprogettazione della barra inferiore del derelitto Chrome Duet mette queste azioni in primo piano e al centro.

Tuttavia, gli utenti possono selezionare manualmente la scorciatoia che desiderano e persino disattivare l’estensione della barra degli strumenti interamente dalle impostazioni di Chrome (in Opzioni avanzate appena sotto il pulsante Home, che può anche essere disabilitato). Puoi anche ottenerlo manualmente con questo tag:

chrome://flags/#Adaptive-button-in-top-toolbar-customization

La scorciatoia della barra degli strumenti torna a Cromo 92 per Android nel luglio 2021. All’epoca, veniva distribuito ad alcune persone come parte del normale test A/B. Nelle ultime settimane è stata riscontrata una disponibilità molto più ampia, anche dopo che la versione 101 è stata stabilizzata martedì, ma Google non ha annunciato ufficialmente la funzione e potrebbe finire per funzionare.

Questa estensione è una piccola modifica al grande layout (e può essere facilmente ignorata/disabilitata), ma è un’aggiunta insignificante all’interfaccia utente del layout di Chrome per Android. (L’ultimo era I materiali che rinnovi dove la funzionalità non è cambiata.) Google deve pensare che questo pulsante sia un miglioramento abbastanza grande da consentire agli utenti di rilasciarlo.

