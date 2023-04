Le presunte riprogettazioni dell’app Wallet e Health in iOS 17 appaiono nei mockup

Si dice che le app Wallet e Health stiano ricevendo aggiornamenti in iOS 17 Ah ah ah ah ah ah Oggi abbiamo condiviso alcuni modelli che pretendono di rappresentare i cambiamenti di progettazione che possiamo aspettarci di vedere.



Nel Modulo di richiesta portafoglioC’è una barra di navigazione in basso che separa le diverse funzioni disponibili nell’app. Carte, Contanti, Chiavi, ID e Richieste sono le categorie elencate. Nota che questo è un mockup, quindi l’ortografia “ID” è probabilmente una svista. C’è anche una scheda “Pass e altro” e il leaker afferma che arriveranno anche altre funzionalità.

Secondo quanto riferito, gli utenti saranno in grado di scorrere verso il basso fino a un’interfaccia di ricerca per trovare una o più carte specifiche e c’è un pulsante “Transazioni”. Rispetto al design dell’app Wallet esistente, questo sarà un miglioramento funzionale in quanto renderà più semplice la ricerca di determinate funzionalità come passaggi specifici e dettagli dell’ordine. Non sarebbe sorprendente vedere un design come questo date le numerose funzioni che l’app Wallet ora offre oltre alla memorizzazione di carte di credito e di debito.

Per l’app Salute, Si chiama Analyst941 La sezione Preferiti sotto Riepilogo vedrà una riprogettazione con un’interfaccia in stile scheda. Ogni scheda conterrà “visualizzazione dei dati” che include “grafici a colori”, “tabelle” e altre informazioni. Poiché la scheda Riepilogo nell’app Salute include anche indicazioni e funzionalità, non è chiaro come funzionerà il design della scheda per Preferiti con queste sezioni.



Analyst941 ha fatto trapelare informazioni accurate su Dynamic Island dell’iPhone 14 Pro prima del suo lancio lo scorso anno, ma questo leaker non ha ancora un track record a lungo termine e le informazioni condivise dovrebbero essere viste con un certo sospetto in quella luce.

Analyst941 ha condiviso una serie di voci sulle funzionalità imminenti in ‌iOS 17‌ nelle ultime settimane, suggerendo che una versione “speciale” di ‌iOS 17‌ è in lavorazione per l’iPad da 14,1 pollici e che gli iPad avranno la personalizzazione della schermata di blocco in stile iPhone, oltre hanno menzionato i cambiamenti che Mystery sta arrivando alla ricerca, “isola dinamica”, centro di controllo e altro ancora. Hanno anche fatto affermazioni su un nuovo design della schermata iniziale per watchOS 10 e hanno affermato che in futuro l’Apple Watch sarà in grado di accoppiarsi con più dispositivi, inclusi iPad e Mac.

Vale la pena notare bloombergMark Gorman ha dubbio espresso Informazioni sulle affermazioni di Analyst941 Si ritiene che alcune informazioni siano inesatte. Ne sapremo di più sull’accuratezza di Analyst941 tra poco più di un mese, quando Apple presenterà ‌iOS 17‌, watchOS 10 e altri aggiornamenti al WWDC del 5 giugno.

Indipendentemente dal fatto che questi prototipi siano accurati, ci sono altre voci credibili che suggeriscono aggiornamenti alle app Health e Wallet. Sul Voci Mac podcast, Gurman ha confermato che Apple sta lavorando agli aggiornamenti dell’app Wallet e ha anche recentemente affermato che Apple sta lavorando a nuove funzionalità per l’app Health come l’espansione dell’‌iPad‌ e una funzione di tracciamento dell’umore.