L’app Microsoft Phone Link per iOS è ora disponibile per tutti gli utenti di Windows 11

Nei primi giorni di marzo, Microsoft ha introdotto la sua funzionalità “Moments 2” per Windows 11. Tra le numerose funzionalità e versioni, Phone Link per iOS è stata la più eccezionale. Tuttavia, l’aggiornamento è stato reso disponibile solo per Windows Insider. Ora finalmente, Microsoft è pronta per il lancio globale dell’app Phone Link per utenti iOS per Windows 11. Continua a leggere di seguito per saperne di più!

Il collegamento telefonico per iOS è ora disponibile!

Nel suo ultimo post sul blog, Microsoft ha annunciato che l’app Phone Link per iOS sarà disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 in 39 lingue. In termini di connettività multipiattaforma, questo è enorme. L’app personalizzata di Microsoft sembra più funzionale e accogliente. E perchè no? Tra le altre funzioni, Phone Link per iOS supporta iMessage su Windows 11!

Fino ad ora, Phone Link era disponibile solo per dispositivi Android. Ora, con questo lancio, ogni utente iPhone sarà in grado di stabilire una connessione perfetta con il proprio PC Windows (a condizione che utilizzi l’ultima versione di Windows 11). Se ricordi, Intel ha anche rilasciato la sua piattaforma Intel Unison per colmare il divario tra dispositivi Android e iOS con PC Windows.

Collegamento telefonico per iOS/Microsoft

Microsoft non vede l’ora di rendere le tue esperienze Windows 11 e iPhone perfette. Con l’app Phone Link per iOS, puoi ricevere chiamate, notifiche e messaggi di testo sul tuo PC Windows 11, anche se il tuo iPhone non è a portata di mano. Puoi sincronizzare i contatti del tuo iPhone con il tuo PC Windows e, grazie all’integrazione iCloud di Microsoft, puoi utilizzare l’app Foto di Windows per Accedi alle tue foto di iCloud.

Ma ci sono alcuni avvertimenti. Ad esempio, tu Non sarai in grado di condividere foto e video utilizzando l’app Phone Link per iOS e la messaggistica di gruppo non è supportata. Inoltre, anche la sincronizzazione della cronologia può essere problematica.

Siamo entusiasti di questo ultimo aggiornamento e non vediamo l’ora di fare un’esperienza pratica con Phone Link per iOS. Microsoft promette di mantenere “Un’esperienza ricca con nuove funzionalità aggiunte frequentemente in futuro.” Dovrebbe essere disponibile per tutti entro metà maggio. Sei entusiasta di usare il tuo iPhone con il tuo PC Windows 11? Commenta i tuoi pensieri qui sotto!