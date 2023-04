I nerf di Killjoy nella patch 6.08 di Valorant mitigano le impostazioni di Molly per lei

La sua tecnologia non è più buona.

La patch Valorant 6.08 ha introdotto notevoli modifiche alla mappa e agli agenti con il rilascio dell’episodio 6 atto 3.

La patch mira a livellare il campo di gioco per tutti gli operatori Sentinel implementando significativi buff all’abilità Nanoswarm di Killjoy.

I giocatori potranno finalmente visitare Bind. La mappa ritorna alla coda non classificata e alla competizione nel nuovo canone, mentre Icebox viene rimossa dal pool di mappe.

Un altro cambiamento degno di nota nella nuova patch sono i miglioramenti che influenzano l’audio di Gekko’s Wingman.

I nanoweed Killjoy saranno più facili da rimuovere

Raggio del nanosarm aumentato da 350 a 525.

Nanoswarm ora verrà rilevato e il loop audio si spegnerà quando l’abilità è disabilitata.

Secondo il Valorant Community Manager Jo-Ellen “Riot JoEllenPDF” Aragon, gli sviluppatori hanno deciso di apportare modifiche al bilanciamento ora che l’agente vigilante tedesco ha un posto più importante nel meta.

Killjoy è diventato l’agente Ranger più selezionato nella scena professionale dopo che Chamber è stato gravemente compromesso nella patch 5.12 di Valorant.

“Abbiamo notato due aree in cui potremmo migliorare il modo in cui le sue abilità interagiscono con gli altri giocatori e l’ambiente”, ha detto.

L’aumento del raggio di rilevamento di Killjoy’s Nanoswarm renderà più facile vedere e far cadere una talpa, indebolendo la sua efficacia in situazioni difensive e post-impianto.

Inoltre, le proprietà audio e visive di Nanoswarm sono state aggiornate, con il loop audio e l’abilità di rivelazione che vengono disattivati ​​quando disabilitati quando Killjoy viene ucciso o bloccato.

Anche la raccolta di mappe di Valorant è stata aggiornata, con Icebox fuori e Bind che torna al gioco classificato. È molto importante che i giocatori familiarizzino con le recenti modifiche apportate alla mappa marocchina per salire di grado.

I principali aggiornamenti di Bind includono un layout rinnovato per la posizione di A e una nuova posizione per il teletrasporto fuori dal bagno. È essenziale adattarsi a questi cambiamenti e incorporarli nelle tue strategie per aumentare le tue possibilità di successo.

Miglioramenti audio di fabbrica Wingman e suono disinnescato.

Infine, gli sviluppatori hanno apportato modifiche al bilanciamento del Wingman per coltivare un picco nel Gekko. La nuova patch include miglioramenti audio quando Wingman pianta e disinnesca la punta, rendendo il suono più chiaro in modo che possa essere ascoltato durante le frenetiche situazioni di combattimento.

Puoi leggere un file Note complete sulla patch qui.

