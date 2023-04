Collega i tuoi AirPods o le cuffie Bluetooth a qualsiasi dispositivo con un jack audio da 3,5 mm con questo dongle wireless – Yanko Design

Hai mai desiderato utilizzare i tuoi AirPods con il tuo iPod o lettore MP3 di vecchia generazione? Oppure vuoi collegare le tue nuove cuffie TWS al sistema di intrattenimento in volo? O volevi usare le cuffie wireless hi-fi per ascoltare gli LP sul tuo lettore di vinili? Bene, è possibile che nessuno di questi prodotti abbia Bluetooth di alta qualità (o qualsiasi Bluetooth) per supportare auricolari e cuffie di fascia alta… quindi i ragazzi di Twelve South hanno progettato un dongle per salvare la situazione. Scopri AirFly Pro, un trasmettitore wireless che si collega direttamente all’uscita aux del tuo vecchio dispositivo e offre funzionalità Bluetooth superiori. Collegalo all’autoradio, al vecchio lettore MP3, al lettore CD o a qualsiasi vecchio dispositivo con un’uscita da 3,5 mm e all’improvviso può trasmettere l’audio tramite Bluetooth agli auricolari. AirPlay Pro ti consente di accoppiare fino a due set di auricolari o cuffie a un singolo dispositivo di riproduzione, così tu e un amico potete ascoltare la musica insieme senza condividere un solo paio di auricolari (anche se c’era sicuramente un fascino romantico nel farlo ai tempi giorno). AirFly Pro funziona perfettamente con tutti gli AirPods e con qualsiasi auricolare o auricolare Bluetooth, offrendoti un suono cristallino senza fili. È strano che Apple non abbia pensato prima a questo dongle…

Progettista: Dodici Sud

La bellezza di AirFly Pro è il suo design molto semplice. Ha un design bianco rotondo, che ricorda una custodia AirPod, ad eccezione di un piccolo filo che sporge lateralmente, con un jack da 3,5 mm all’altra estremità. Non c’è niente di non intuitivo su come appare, e un semplice sguardo dovrebbe darti un’indicazione sufficiente che tutto ciò che devi fare è collegare il dongle all’uscita aux su qualsiasi dispositivo. Una volta terminato, accendi AirFly e abbinalo alle cuffie o agli auricolari e avrai una configurazione audio wireless. AirFly Pro funziona con dispositivi meno recenti come lettori musicali con porte da 3,5 mm, nonché con il sistema di intrattenimento in volo presente sulla maggior parte degli aeroplani e persino con i sistemi stereo per auto (almeno quelli più vecchi).

Twelve South produce tre diverse varianti di AirFly: la versione SE che supporta solo l’accoppiamento con un set di auricolari/cuffie, la versione Duo che alza la posta permettendoti di accoppiare contemporaneamente due set di auricolari/cuffie e la Pro, che aggiunge Incredibile nuova funzionalità: possibilità di inviare e ricevere audio. In modalità di trasmissione, AirFly Pro trasforma il tuo dispositivo di riproduzione in un emittente wireless, ma passa alla modalità di ricezione e AirFly Pro può ricevere l’audio, permettendoti di trasmettere musica dal tuo telefono al tuo sistema di altoparlanti analogici o alla tua vecchia autoradio attraverso l’ingresso ausiliario. L’interruttore sul lato di AirFly Pro consente di passare dalla modalità trasmettitore a quella ricevitore, eliminando completamente la necessità di un cavo ausiliario.

AirFly Pro viene fornito con una batteria integrata che secondo Twelve South dura oltre 25 ore con una carica completa e si ricarica tramite USB-C. Pertanto, AirFly SE e Duo hanno una durata della batteria fino a 20 ore. Non preoccuparti di aver bisogno di un cavo di ricarica aggiuntivo se sei fedele a un cavo Lightning, perché AirFly viene fornito con il proprio cavo USB-C nella confezione. Inoltre viene fornito con una custodia e un portachiavi che si adatta al jack audio dell’AirFly, permettendoti di portarlo con te su un portachiavi o un moschettone attaccato a uno zaino ovunque tu vada.

