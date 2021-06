MIUI 12 è così fastidioso che Xiaomi sta chiedendo aiuto agli utenti

Mentre Xiaomi continua a pubblicare la versione internazionale della MIUI 12, una custom ROM basata su Android 11, il produttore ha appena pubblicato un sondaggio online. Motivo ? Ottieni quante più informazioni possibili sugli errori dell’ultimo overlay.

Come saprai, Xiaomi ha presentato ufficialmente la versione internazionale della MIUI 12, Custom ROM basata su Android 11, a marzo 2021. Attualmente, l’overlay è in fase di pubblicazione N. 2 in Europa È ancora in corso di pubblicazione. parallelo, Xiaomi ha già avviato il rilascio della MIUI 12.5 Su diversi dispositivi, compresa la serie da mercoledì 11.

Tuttavia, come con ogni nuova distribuzione di overlay, MIUI 12 non sfugge alla sua quota di bug di ogni tipo. Di fronte al crescente numero di lamentele sui forum ufficiali del produttore, Xiaomi ha deciso di cercare informazioni. In realtà, L’azienda cinese ha recentemente pubblicato un sondaggio online (da chiuso), dedicato in particolare a Bug individuati nella MIUI 12.

Rivolgendosi agli utenti della versione internazionale di MIUI 12 in Europa, Russia, Indonesia, India, Turchia e Taiwan, il sondaggio chiede innanzitutto se stai utilizzando uno smartphone Xiaomi, Redmi o Poco. Xiaomi quindi cerca di vedere quali funzionalità ti piacerebbe vedere in MIUI 12 e perché.

Da leggere anche: MIUI 13 sarà disponibile il 25 giugno 2021, scopri l’elenco degli smartphone Xiaomi compatibili

Xiaomi chiede aiuto per la risoluzione dei problemi MIUI 12

La quinta domanda viene quindi assegnata agli errori e il builder ti chiede semplicemente quali problemi hai avuto con il nuovo overlay e se volevi lasciare un commento su di essi. Nella sezione commenti del sondaggio, gli utenti hanno segnalato molti errori, come ad esempio Condizioni di surriscaldamento durante le riprese a 4K 60 fps Con Poco F1, Tariffa di ricarica scomparsa Nella schermata di blocco (Poco X3 NFC) o Problemi con le notifiche di WhatsApp Sul Mi 10 Pro.

L’elenco è molto ampio. Inoltre esso, Ricorda che il bug tracker MIUI 12 è già nel secondo volume. Ha ancora dozzine di errori con lo stato “segnalato”. In altre parole, Xiaomi non ha ancora affrontato questi problemi. In ogni caso, il gran numero di crash nella MIUI 12 non sorprende. Xiaomi ha sempre fatto in modo che Android 11 fosse l’aggiornamento più difficile da personalizzare.

Fonte : taccuino