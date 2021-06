Zuckerberg conferma che WhatsApp può essere utilizzato su un massimo di 4 dispositivi e un’opzione per nascondere i messaggi dopo averli letti

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg e il presidente di WhatsApp Will Cathcart hanno confermato sul portale on WABetaInfo Il supporto multi-dispositivo per l’app di messaggistica istantanea entrerà presto in una versione beta pubblica, consentendo agli utenti di accedere ai propri account da un massimo di quattro dispositivi collegati.

Il fondatore di Facebook, la società madre di WhatsApp, ha confermato che la funzionalità multi-dispositivo La crittografia non farà male La piattaforma end-to-end fornita dalla piattaforma per i messaggi inviati. “È stata un’enorme sfida tecnica far sincronizzare correttamente tutti i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi, anche quando la batteria del telefono è scarica, ma siamo riusciti a risolverlo e desideroso di pubblicare ha detto Zuckerberg.

Inoltre, ha indicato che WhatsApp sta aggiungendo nuove funzioni come “guarda una volta“Si”modalità invisibilitàIl primo consentirà agli utenti di inviare messaggi o contenuti che scompariranno dopo averlo letto svolgere la funzione Messaggi che sono stati cancellati dopo un tempo specificato, ma in futuro, questa nuova “modalità di scomparsa” consentirà di riattivare i messaggi che scompaiono in tutti i thread.

Altri aggiornamenti

Un’altra notizia annunciata è che l’app di messaggistica sta lavorando a una nuova funzionalità per backup Protetto da password, che può consentire agli utenti di trasferire i propri registri di chat tra dispositivi iOS e Android. Per quanto riguarda le voci di un rilascio WhatsApp per iPadCathcart nota che la compatibilità cross-device lo renderà possibile.

I dirigenti non hanno menzionato le date di lancio per le funzionalità “guarda una volta” e “modalità invisibilità”, ma il manager di WhatsApp ha annunciato che il supporto per più dispositivi sarà implementato in una beta pubblica.in due mesi“.

