Apple Music e App Store subiscono un’altra interruzione

Alcuni servizi Apple hanno subito un’altra interruzione martedì, appena un giorno dopo la chiusura di una parte significativa dei servizi Apple e dell’infrastruttura online. Lunedì è stato espulso offline. Pagina di stato del sistema Apple Dice che i problemi con Apple Music, Podcast, Books e App Store sono stati risolti, circa due ore dopo che hanno iniziato a interessare alcuni utenti.

Per fortuna, iMessage, iCloud, Apple Maps e Apple TV non sono diminuiti come lunedì. Durante l’interruzione, Apple ha anche avvertito di problemi con Weather, Game Center, Apple Card e le app Web iCloud, dicendo che potrebbero essere “lenti o non disponibili”. Anche questi problemi sono ora contrassegnati come risolti.

Durante l’interruzione, Apple Music ha funzionato per alcuni bordo personale ma non altri, e molti di noi hanno avuto problemi nel tentativo di scaricare app o aggiornamenti dall’App Store. Normalmente, il cerchio di avanzamento gira costantemente e poi torna al pulsante di download o aggiornamento dopo un errore. Ora, alcuni dipendenti di Verge hanno riferito che Apple Music è tornata in attività per loro e sono stato in grado di scaricare circa 30 aggiornamenti dell’app senza problemi.

Downdetector Sostieni le nostre esperienzeMostra quasi un migliaio di persone in più che segnalano problemi con Apple Store e Apple Music. Alle 17:30 ET, il numero di persone che segnalavano problemi era diminuito drasticamente.

Aggiornamento, 22 marzo, 19:02 ET: Aggiornato per riflettere che Apple ha identificato i problemi come risolti.

Aggiornamento 22 marzo, 17:51 ET: Aggiunte informazioni sui problemi relativi a meteo e app Web su iCloud.