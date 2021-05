Il concept art di Dragon Age 4 segna il ritorno dei Guardiani Grigi

Il nuovo concept artistico di Dragon Age 4 ha suscitato una provocazione per il ritorno dei Custodi Grigi, un arrangiamento di guerrieri responsabili della lotta contro il male oscuro in tutto il Thedas.

Christian Dailey, produttore esecutivo di Dragon Age 4, ha condiviso la sua ultima opera d’arte comprensibile Twitter, Un’altra coppia Dailey segue uno spettacolo incantato in un vicolo piovoso a Minarthus e un arciere in un mondo incrinato.

Credito immagine: Christian Daily

Anche se non è chiaro se questi evocano personaggi che potremmo incontrare o giocare come in Dragon Age 4 o solo una sbirciatina alla loro creazione, è sempre emozionante vedere qualcosa di nuovo associato a questo gioco tanto atteso.

Per chi non lo sapesse, Grey Wardens è un gruppo di combattenti d’élite che lavorano per sconfiggere Arcidemone e salvare il mondo dal Flagello. I giocatori sono diventati uno di quei Rangers grigi in Dragon Age: Origins e Dragon Age 2 Anders hanno anche dei legami con loro. Hanno anche svolto un ruolo in Dragon Age Inquisition ei giocatori hanno avuto un ruolo nel decidere parte del loro destino.

Un libro di BioWare ha confermato che Tevinter è un luogo importante per Dragon Age 4. Custodi Grigi – il Castello di Weisshaupt – si trova a ovest del Tevinter Imperium e potrebbe essere un altro luogo che visiteremo quando verrà lanciato Dragon Age 4.

Sebbene non ci sia una data di uscita o un titolo ufficiale per Dragon Age 4, The Game Awards 2020 ci ha dato uno sguardo al suo mondo e ha rivelato alcuni personaggi di ritorno e un maggiore senso dello stile artistico.

