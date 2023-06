Apple Insider ha rivelato l’elenco dei dispositivi in ​​arrivo, incluso il Watch Ultra di seconda generazione

Poco dopo il lancio dell’Apple Watch Ultra lo scorso settembre, un punto interrogativo aleggiava sui tempi del rilascio della seconda generazione dell’orologio premium. Apple lancerà immediatamente un nuovo modello Ultra nel 2023 o si fermerà fino al 2024 o addirittura al 2025? secondo L’editorialista di Bloomberg Mark Gorman Vedremo la presentazione e il rilascio dell’Apple Watch Ultra di seconda generazione entro la fine dell’anno, presumibilmente a settembre.

Gurman ha scritto nella sua newsletter settimanale “Power On” che l’Apple Watch Ultra di seconda generazione sarà uno dei tre nuovi orologi che vedranno la luce questo settembre. Ha persino il nome in codice del dispositivo, N210. Gli altri due orologi saranno i modelli Apple Watch Series 9 (N207 e N208) e il trio condividerà il palco con la serie iPhone 15.

All’inizio di quest’anno, l’analista Jeff Bo ha affermato che la seconda generazione di Watch Ultra sostituirà lo schermo LTPO AMOLED da 1,92 pollici della versione attuale con un piccolo schermo LED da 2,1 pollici. Pu ha anche affermato che l’Apple Watch Ultra debutterà nel terzo trimestre di quest’anno.

Il prossimo iPad Pro da 12,9 pollici dovrebbe arrivare il prossimo anno e potrebbe avere uno schermo OLED

La newsletter di Gurman menziona altri dispositivi su cui Apple sta lavorando nella seconda metà del 2023 e nella prima metà del prossimo anno. Questo elenco include una nuova serie di iPad Pro con entrambi i modelli dotati di display OLED. Ciò è in linea con i precedenti consigli pubblicati ad aprile da ShrimpApplePro, che all’epoca affermava che Apple aveva quattro prototipi di iPad Pro con display OLED in due dimensioni dello schermo (11 pollici e 12,9 pollici) con una data di rilascio del 2024 in mente. Samsung dovrebbe fornire ad Apple pannelli OLED per i nuovi modelli di iPad Pro.

L’iPad Pro da 11 pollici utilizza attualmente uno schermo LCD mentre la versione da 12,9 pollici presenta un piccolo display a LED. Gurman afferma che i nomi in codice per i due modelli di iPad Pro sono J717 e J720. E parlando di iPad, Gurman afferma che il nuovo iPad Air, nome in codice J507, sostituirà l’attuale versione M1 del tablet.

Gorman aggiunge che la prossima iterazione degli auricolari Bluetooth wireless AirPods è in fase di sviluppo iniziale, ma probabilmente non verrà rilasciata fino al 2025. Tuttavia, ci sono molti nuovi dispositivi Apple in arrivo, quindi potresti voler iniziare a scavare sotto il divano ora per pezzi di ricambio.