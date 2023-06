Minimal Audio Stream ti consente di scorrere i campioni in remoto

Lo sviluppatore di plug-in e database di modelli Minimal Audio ha annunciato una nuova app, Stream, che aiuterà gli utenti a navigare, organizzare e scaricare suoni dalla sua libreria di modelli.

Stream ha avuto un lancio regolare mercoledì 21 giugno, con un rilascio pubblico completo previsto per il 28 giugno.

L’app ti consente di navigare nelle librerie di campioni di Minimal Audio con filtri e tag “Alta qualità” dettagliati e specifici del prodotto.

Puoi iscriverti all’app per $ 5 al mese, che ti darà 50 crediti al mese. I crediti possono essere scambiati per campioni con un credito pari a un campione. I crediti durano per sempre, quindi possono essere riportati al mese successivo e anche se annulli l’abbonamento allo streaming, puoi comunque accedere ai crediti rimanenti.

Minimal Audio crea plug-in come l’effetto filtro ibrido Rift, l’espressivo EQ designer, Morph EQ e click sequence designer, Cluster Delay. Offre inoltre un’ampia gamma di librerie di campioni adatte a una varietà di stili di musica dance.

Secondo Minimal Audio, gli utenti dell’app possono accedere a nuovi campioni Minimal Audio prima che chiunque altro possa ottenerli.

Questo fa parte di un piano ambizioso di Minimal Audio per avere accesso a tutti gli aspetti dei prodotti del marchio in un unico posto. Con l’app, sarai in grado di aggiornare rapidamente i plug-in Minimal Audio all’interno dell’app.

L’azienda prevede inoltre di creare una piattaforma software a cui verranno aggiunti nuovi effetti e sarà disponibile anche nell’app Stream. Prevede inoltre di creare un plug-in in modo che sia possibile accedere alla trasmissione all’interno della DAW.

Puoi registrarti per l’accesso anticipato all’app Stream all’indirizzo minimo.