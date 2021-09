4 GB di RAM per il nuovo iPad mini, 1 GB in più rispetto al suo predecessore? L’iPad di nona generazione è ritardato a 3 GB?

Una mela

Apple ha presentato l’iPad mini di sesta generazione al suo evento di mezzanotte del 15.

È il successore del primo in due anni della quinta generazione rilasciata nel 2019, la cornice è stata ristretta e ridisegnata per un design a schermo intero, Touch ID è stato integrato nel pulsante di accensione in alto e la porta esterna è diventata USB-C. Evolution come il “piccolo iPad Air di quarta generazione”, incluso il supporto per Apple Pencil di seconda generazione.

2021 Apple iPad mini (Amazon)

È stato dimostrato che l’iPad mini di sesta generazione ha 4 GB di RAM.

Il nuovo iPad mini dovrebbe avere lo stesso chip A15 Bionic della serie iPhone 13È noto dalla tabella delle specificheTuttavia, per qualche motivo non viene menzionato durante l’evento del quindici.

Forse sarebbe auspicabile che Apple annunciasse l’ultimo chip A15 contemporaneamente all’ammiraglia iPhone 13, presumibilmente perché è stato un errore introdurlo come accessorio con l’iPad mini di sesta generazione precedentemente annunciato. .

Indipendentemente da ciò, Apple ha la pratica di non rivelare la quantità di RAM installata nel dispositivo, il che non è diverso da questa nuova linea di prodotti.

Tuttavia, secondo MacRumors negli Stati Uniti, è stata trovata una stringa che indica che la RAM installata dell’iPad mini di sesta generazione è di 4 GB della versione beta Xcode 13 dello strumento di sviluppo originale di Apple.Questa funzionalità è il predecessore.iPad mini 3GB di quinta generazioneCiò significa che è stato aumentato di 1 GB.

D’altra parte,Contemporaneamente è stato annunciato l’iPad di nona generazioneÈ confermato che la RAM a bordo è la stessa 3 GB dell’ottava generazione. Forse è stato giudicato sufficiente cambiare il SoC dal precedente A12 all’A13 e rafforzare la fotocamera frontale.

A proposito, la RAM installata nell’ultimo iPad Pro èDue tipi: 8 GB o 16 GB a seconda della capacità di archiviazionelà,La quarta generazione di iPad Air è di 4 GBSi può dire che il nuovo iPad mini sia un “Air più piccolo”.

Xcode utilizza solo gli strumenti originali di Apple per fornire capacità RAM per i prodotti Apple come la serie iPhone 12 in passato.Abbiamo un track record di colpire con precisioneIn futuro, vorrei attendere un supporto affidabile tramite lo smontaggio da parte della società di riparazione iFixit e i documenti presentati alle autorità di regolamentazione in ciascun paese.

Fonte:Voci di Mac