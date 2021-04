Paris Hilton è “estremamente appassionato” di Bitcoin

La moda che cattura lo sguardo – Certo, tutti parlano di Bitcoin, e non solo in ambito economico e finanziario. Oggi, il famoso Paris Hilton negli Stati Uniti parla del tema del re delle criptovalute, ma anche del tema degli NFT (token non scambiabili). Potresti sembrare affezionato a questo universo.

I nuovi NFT hanno colto Paris Hilton in prospettiva

Paris Hilton È stato di recente Colloquio A proposito di US CNBC La sua ultima cosa Investimenti, Soprattutto nell’area della crittografia. VIP si è ricordato per la prima volta che non era al suo primo tentativo in campo, grazie al progetto Crittografia, Hai creato con successo un file NFT a partire dal’Disegna il suo gatto. Nell’agosto 2020, questo “lavoro artistico” È stato venduto anche per una sciocchezza 40 etere, lui è $ 17.500 puntuale.

Ma non sembra che Paris Hilton ami solo gli NFT. Quando il giornalista gli chiede Se investi in BitcoinLei risponde:

“Sì, per un po ‘(…) ero molto, molto entusiasta anche di questo. È sicuramente il futuro. (…) Penso che sia un buon investimento.”

Le celebrità sembrano essere coinvolte nella sua nuova vita Una passione per la crittografia. Ha annunciato, due settimane fa, che sarebbe andata Più lancio Nel fenomeno dei token non scambiabili con l’aiuto di artisti, tramite blockchain Vedi (TRX) di Justin Sun:

Per alcuni, l’arrivo di una celebrità, come Paris Hilton, nella criptosfera potrebbe essere visto come una bandiera rossa, per così dire Nobile chiamata Per acquistare bitcoin, alla fine del precedente Il toro corse Gennaio 2018. La moda NFT sta per essere presa?