Potente funzione TikTok aggiunta a Instagram Reels, scopri come

Dopo il divieto di TikTok, Instagram ha lanciato l’app di condivisione di foto per gli utenti, che è la scelta più popolare per TikTok oggi ed è anche molto amata dagli utenti. Parlando di Instagram Reels, puoi creare e pubblicare un breve video al suo interno. Allo stesso tempo, la società ha aggiunto una nuova funzionalità chiamata Remix in Instagram Reels per fornire agli utenti servizi migliori ed è simile ai Duets Popular Features Duets di Duets TikTok. Con l’aiuto di Remix, un utente di Instagram Reels può ora aggiungere il proprio video insieme al video dell’altro utente. Sappiamo come utilizzare questa funzionalità.

Remix aggiunto a Instagram Reels

Con l’aiuto della funzione Remix, puoi aggiungere il tuo video insieme al video di qualsiasi utente. Questa funzione è molto simile alla funzione Duetti di TikTok. Remix è unico in quanto gli utenti possono registrare nuovi video oltre ai video esistenti. Questa funzione di solito può essere utilizzata per creare un video di reazione o per fornire una reazione a un video. L’azienda dispone di questa funzionalità di implementazione globale, il che significa che sarà presto disponibile per tutti gli utenti.

Ecco come puoi usare la funzione Remix

Se vuoi usare la funzione Remix, devi aprire il tuo account Instagram per questo. Dopodiché devi fare clic sui tre punti che compaiono lì e quindi selezionare Remix This Reel. Dopodiché, puoi caricare un nuovo video o puoi anche aggiungere uno qualsiasi dei vecchi video ad esso. Se vuoi, puoi anche cambiare lo sfondo del video. Oltre a questo, avrai anche la funzione di voce fuori campo insieme all’editing video. Tuttavia, questa funzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti.