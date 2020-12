8 fatti unici sulle origini di Free Fire, dalla patata al popolare FF! – I miei sport elettronici

Al momento abbiamo tutti molti fantastici giochi, che esistono per Android da un po ‘di tempo. I tipi di giochi in questo gioco sono anche molto buoni e divertenti da giocare. Ma ora è un gioco Fuoco liberoAncora il migliore con troppi giocatori. Bene, questa volta ci sono fatti unici che dovresti sapere sull’origine di Free Fire.

Ovviamente con questo tipo di risultati, Garena come sviluppatore del gioco fornirà molti altri aggiornamenti in Free Fire. Non solo, è qui Caratteristiche del personaggio di fuoco gratuite Può essere utilizzato prima della competizione.

Anche Free Fire ha avuto successo dal 2017, poiché questo gioco è stato rilasciato per la prima volta quell’anno. Ci saranno sicuramente molte cose divertenti e interessanti in futuro, che i giocatori in questo gioco possono ancora giocare bene nel gioco.

Fatti unici del passato di Free Fire Certo, anche adesso è ancora abbastanza strano da vedere. Ma se vuoi saperlo, ci sono alcune cose interessanti che Garena ha mostrato prima di creare questo gioco Free Fire.

Questi sono i fatti unici e interessanti di Free Fire che i giocatori di FF dovrebbero conoscere:

Anno di fondazione

Garena esiste dal 2009, si può dire che ora abbia 11 anni. Ovviamente con questa prova, Garena è ancora viva ed è la migliore di 11 anni nel nostro servizio.

Inizialmente, Garena è diventata un distributore di soli giochi multiplayer online, ma per questo, Garena ha finalmente deciso di creare il suo Game Studio. Anche in quell’anno la popolarità dei giochi online su smartphone era molto alta, quindi si considerava anche la possibilità di realizzare giochi online ma non nel 2014.

Il gioco è progettato per HP Potatoes / Low Spec

Come tutti sappiamo Free Fire che viene introdotto oggi, in realtà ci sono parecchi giocatori. Ora Garena ha anche progettato questo gioco, non offrirà specifiche elevate in modo da poter giocare senza problemi.

All’inizio del design di Free Fire, farai comunque un’impressione diversa. Free Fire è adatto per giocare anche con le patate, così tutti possono godersi l’azione di questo gioco.

Utilizzando un popolare motore di gioco

Quando si crea un gioco, lo sviluppatore utilizzerà sicuramente un motore affinché il gioco sia buono. Prima del rilascio di Free Fire, Garena ha realizzato questo gioco utilizzando un motore abbastanza noto.

Sebbene abbia un’immagine un po ‘brutta, Free Fire dà la priorità alle prestazioni rispetto alle immagini. Se giochi a Free Fire, non sarai in ritardo, rispetto ad altri giochi di Battle Royale come PUBG Mobile. Questa buona prestazione rende Free Fire un gioco adatto per telefoni cellulari di fascia bassa.

Tuttavia, Free Fire sembra voler massimizzare questo motore di unità con lo sviluppo Free Fire Max Che è meglio della versione standard. Free Fire Max avrà un’immagine molto migliore rispetto alla Standard Edition di Free Fire.

Ad esempio, come Unity, che è noto oggi, questo motore consente agli utenti di creare un gioco 2D o 3D. Anche altri giochi popolari come Angry Bird 2 e Pokemon GO utilizzano questo motore.

Sii un gioco popolare

Il successo di creare un gioco Free Fire Ora è stato raggiunto. Dovresti sapere che questo gioco Free Fire è stato finalmente giocato da centinaia di milioni di giocatori da tutto il mondo.

Anche Free Fire è riuscita a classificarsi al primo posto nel Play Store nel 2019 ieri, insieme a Garena che ha collaborato con diversi altri personaggi famosi. Quindi Free Fire diventa più eccitante di prima.

Garena ha anche collaborato con Gravity (Ragnarok), DJ Alok (l’undicesimo miglior DJ al mondo) e Joe Taslim (A Popular Actor in Indonesia). Stabilendo questa cooperazione, vedrai sicuramente buoni sviluppi in questo gioco.

Chi è il creatore di Free Fire?

Ne abbiamo discusso nel post Chi è il creatore di Free Fire. Free Fire viene rilasciato dal famoso editore di giochi nel sud-est asiatico, Gerena. Gerena è una società di giochi con sede a Singapore. Free Fire è stato sviluppato da uno studio vietnamita e, per essere precisi, 111 punti.

Secondo quanto riferito, il fondatore di Gerina, Forest Lee, vale $ 6,8 miliardi. Questo numero è molto più grande del fondatore di PUBG Mobile Brendan Greene, che è oggi il principale concorrente di Free Fire.

Quando è stato il primo colpo di fuoco libero?

Ufficialmente, Free Fire è stato rilasciato per la prima volta il 30 settembre 2017. Ciò significa che 3 anni di questo gioco di sopravvivenza ci hanno accompagnato. Tuttavia, prima di questa data, Free Fire aveva aperto la sua versione beta. La beta di Free Fire è stata aperta da Gerena il 23 agosto 2017 ed è anche il compleanno ufficiale di Free Fire.

Quanto è popolare Free Fire?

A novembre 2020, Free Fire ha incassato oltre 1 miliardo di dollari a livello globale. Free Fire ha anche oltre 100 milioni di giocatori attivi in ​​tutto il mondo. Attualmente Free Fire è un gioco Gli eSport su dispositivi mobili sono comuni Nel 2020. Free Fire è attualmente il più popolare in Brasile, seguito da India, Indonesia, Vietnam, Thailandia, Messico, Turchia e Giappone.

Quale paese ha vinto di più in Free Fire?

Attualmente, il paese che ha vinto la maggior parte della competizione Free Fire è la Thailandia, che ha vinto più di $ 507K. Il Brasile è arrivato secondo, con $ 262.000.

In futuro, Garena vuole ancora offrire molti altri aggiornamenti, in modo che i giocatori che giocano ancora non si annoino rapidamente. In questo modo, Garena è sicuro che non vorrà mai deludere i giocatori fedeli in questo gioco Free Fire.

Questo è tutto, grazie e i miei saluti, Booyah.