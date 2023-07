Casa monocromatica rivestita in legno dello studio mm nestle a new york

South Mountain House dello Studio MM Architect si trova nel bosco

Si trova in una posizione in pendenza vicino alle montagne Shawanagunk, nel nord dello stato New YorkA sud della casa di montagna Studio MM Architetto Si alza casa risponde al suo ambiente naturale. Il volume d’ingresso privato è diviso in due volumi ancorati da una passerella in vetro e ospita le suite per gli ospiti. Il volume basso si apre su una facciata posteriore chiusa da vetri che mostra ampie viste boscose dalla zona giorno principale. L’abitazione è pensata per una famiglia e un gruppo di parenti allargati che sono favorevoli a vivere vicino alle montagne.

La pendenza unica del sito rappresenta una sfida per il progetto e diventa un fattore trainante nel processo di progettazione. La pendenza favorisce la disposizione a terrazze poiché la vicinanza della casa alla strada richiede una facciata anteriore più piccola e modesta che garantisca privacy al volume inferiore. Una chiara linea visiva che conduce dall’ingresso principale direttamente al cortile in pendenza collega istantaneamente i due volumi e attira l’attenzione sulla casa. Una scala vetrata collega il volume superiore a quello inferiore, invitando alla pausa e alla riconnessione con l’esterno. Mentre i due volumi sono sfalsati, le linee del tetto rimangono a filo tra loro, creando una zona giorno a doppia altezza che diventa il punto focale della casa.



Tutte le foto di Brad Feinknopf

Il design garantisce una connessione spaziale e visiva con l’esterno

L’ingresso di nove piedi si apre su una parete finestrata di quindici piedi, sottolineando il legame della casa con il sito in una spaziosa zona giorno perfetta per ospitare gli ospiti. Le linee sovrapposte delle finestre creano una facciata giocosa, garantendo allo stesso tempo una vista senza ostacoli. Un ponte basso si estende dalla zona giorno al sito. Il gradiente continuo della casa offre viste aperte dalla zona giorno attraverso i mobili o la struttura del ponte. Per mantenere l’attenzione sulla zona giorno principale, team di design Scelte efficaci e confortevoli per la camera da letto. Il volume superiore offre maggiore privacy per gli ospiti e un comodo spazio palestra. Sotto il connettore dell’arco in vetro, la camera da letto principale e la camera della figlia si estendono in un basso volume parallelo al pendio.

Il collegamento diagonale tra le camere degli ospiti e la camera padronale consente la massima privacy per entrambe le parti. In contrasto con l’esterno rivestito in legno scuro, l’interno è pieno di tocchi di colore. Di notte è enfatizzato da carte da parati colorate e lampade uniche che decorano lo spazio. Durante il giorno, il sole inonda gli spazi interni, completando le linee pulite di tutta la casa. Il design elencato della South Mountain House sfrutta appieno il sito boscoso in pendenza, offrendo agli ospiti e ai residenti indipendenza spaziale. I fairway strategicamente posizionati e l’ampia vetrata offrono viste sul torrente, nei boschi e persino sul cielo.