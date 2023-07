La tecnologia di riciclaggio dell’acqua della NASA consente di risparmiare il 98% dell’urina e del sudore degli astronauti

Un nuovo sistema di riciclaggio dell’acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha recuperato il 98% dell’acqua utilizzata dagli astronauti: un’enorme pietra miliare che aiuterà la NASA a esplorare le profondità dello spazio.

non sprecare: Ogni pochi mesi, la NASA paga uno dei suoi appaltatori commerciali per portare merci alla Stazione Spaziale Internazionale, assicurandosi che gli astronauti a bordo abbiano tutta l’acqua, l’ossigeno e le altre forniture di cui hanno bisogno fino all’arrivo della consegna successiva.

Queste missioni non sono economiche e lo spazio sui veicoli cargo è limitato, quindi gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale fanno di tutto per non sprecare nulla e riciclare tutto ciò che possono, mentre l’americano medio usa 82 galloni di acqua al giorno, ne usano solo una e il 93-94% viene riciclato per il riutilizzo.

Acque inesplorate: Questo tasso è sufficiente per la Stazione Spaziale Internazionale perché la stazione è relativamente vicina alla Terra e, sebbene le missioni di rifornimento siano costose, è logisticamente fattibile.

La NASA spera di inviare gli astronauti più indietro, a cominciare dalla Luna e poi da Marte. Le missioni di rifornimento a queste basi saranno più costose, quindi stanno cercando di trovare modi per ridurne la necessità e uno dei loro obiettivi è stato quello di portare il tasso di riciclaggio dell’acqua fino al 98%.

Cosa c’è di nuovo? Grazie a un nuovo sistema di riciclaggio dell’acqua, che è stato recentemente dimostrato sulla Stazione Spaziale Internazionale, la NASA ha ora dimostrato di poter raggiungere questo obiettivo in condizioni di microgravità.

“Questo è un passo avanti molto importante nell’evoluzione dei sistemi di supporto vitale”, Egli ha detto Christopher Brown, parte del team che gestisce il sistema di supporto vitale sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Come funziona: La Stazione Spaziale Internazionale è dotata dell’Urine Processor Complex (UPA) che utilizza una serie di filtri e processi per purificare l’acqua nelle urine degli astronauti per il riutilizzo.

“L’elaborazione è fondamentalmente simile ad alcuni sistemi di distribuzione dell’acqua della Terra, che viene eseguita in condizioni di microgravità”, ha affermato Jill Williamson, responsabile dei sottosistemi idrici per il sistema di controllo ambientale e supporto vitale della Stazione spaziale internazionale. “L’equipaggio non sta bevendo urina. Beve acqua che è stata recuperata, filtrata e pulita in modo che sia più pulita di quella che beviamo qui sulla Terra”.

Parte del 6-7% dell’acqua utilizzata che la NASA non poteva riciclare sulla Stazione Spaziale Internazionale era bloccata nella “salamoia di urina” rimasta dopo che l’UPA aveva svolto il suo lavoro. cercando di entrare Quello Acqua, la NASA ha inviato un “gestore di salamoia” alla stazione spaziale nel 2021.

Questo sistema fa passare la soluzione salina di urina attraverso una membrana speciale prima che l’aria calda venga soffiata su di essa, provocando l’evaporazione dell’acqua nella soluzione salina. Può quindi essere raccolto e purificato utilizzando la stessa tecnologia di riciclaggio dell’acqua che effettivamente cattura e ricicla l’umidità nell’aria della cabina della ISS (dal respiro degli astronauti, dal loro sudore, ecc.).

Linea di fondo: Meno acqua la NASA deve inviare sulla luna o su Marte con gli astronauti, più spazio c’è su un veicolo spaziale con equipaggio per esperimenti, il tipo che potrebbe produrre importanti scoperte scientifiche che non sarebbero possibili nel prossimo futuro.

“I sistemi di rigenerazione affidabili e robusti significano che l’equipaggio non ha nulla di cui preoccuparsi [resources] E possono concentrarsi sul vero obiettivo della loro missione”, ha detto Williamson.

