Samsung ha quasi finito di rimasterizzare le transizioni dello zoom del Galaxy S22

Qualche settimana fa, un moderatore della community Samsung ha confermato che il team di sviluppo responsabile dell’esperienza della fotocamera sta lavorando a un’animazione fluida dello zoom della fotocamera per la serie Galaxy S22. L’obiettivo è elevare l’esperienza alla pari con la serie Galaxy S23. Oggi, lo stesso moderatore ha fornito un aggiornamento sui progressi del team di sviluppo.

Ovviamente, gli aggiornamenti dell’animazione della transizione della telecamera non sono stati resi disponibili tramite l’aggiornamento di giugno, ma dovrebbero debuttare presto. Tuttavia, regolare l’animazione dello zoom della fotocamera per la serie Galaxy S22 non è così facile come sembra.

Medium dice l’effetto di transizione dell’obiettivo “Ha molti più punti da sistemare di quanto sembri.” Ha aggiunto che il controllo di tutti i componenti software modificati richiede molto tempo. Ma, “Abbiamo quasi finito” mod dice, e Samsung intende realizzare la funzione Disponibile il prima possibile.

Sembra che il grosso del lavoro sia stato fatto e Samsung sta ora testando le modifiche apportate alle animazioni del Galaxy S22. Non è del tutto chiaro se queste animazioni aggiornate verranno implementate tramite l’aggiornamento mensile del firmware della serie Galaxy S22 o l’aggiornamento dell’app della fotocamera. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.