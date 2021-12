L’utente di YouTube subisce una violazione del copyright dopo aver contattato l’assistenza “New World”

L’utente di YouTube ha ricevuto un avvertimento sul copyright da Amazon Un video è stato eliminato dopo la chiamata nuovo mondo Supporta e realizza un video su un errore.

creatore Videogioco DataBank Introdotto originariamente da nuovo mondo Un video di un errore di abilità che stava costando ai giocatori migliaia di XP e monete. Il video stesso era un avvertimento per i giocatori sull’errore, ma anche la banca dati del videogioco ha chiamato studi di gioco amazon Supporto per segnalare un problema.

Dopo aver inviato alcuni messaggi avanti e indietro sul bug, uno YouTuber ha condiviso il video con il supporto che mostra nuovo mondo Giocare per cercare di spiegare l’errore. Poco dopo, il video è stato rimosso e ha ricevuto un avvertimento sul copyright manuale da Amazon.

https://www.youtube.com/watch?v=MnWztSNTBw

Ora, sembra che sia stato eseguito il backup del video originale relativo all’errore su YouTube quiTuttavia, il fatto che il video sia stato rimosso e il canale abbia ricevuto una violazione del copyright non cambia. Video Game Databank afferma nel video sopra che hanno presentato una domanda riconvenzionale per la rimozione, ma è stata respinta, quindi il motivo esatto per cui è stato caricato il video è sconosciuto.

“Onestamente, temo che perseguitino il mio intero sito YouTube e vietino YouTube, perché anche se seguo la politica di utilizzo dei contenuti generati, sono informazioni utili per la community. […] Ma dicono che essenzialmente possono revocarlo in qualsiasi momento”.

Video Game DataBank ha chiarito nel loro video sulla violazione del copyright che non vogliono utilizzare alcun materiale protetto da copyright per paura di perdere l’intero canale a causa di ulteriori reclami da parte di Amazon.

“Non userò mai più i forum né utilizzerò più il supporto di Amazon Games”, hanno aggiunto.

Abbiamo contattato Video Game DataBank per informarli che il video sembra essere stato sottoposto a backup e per richiedere un commento. Resta da vedere se l’avvertimento sul copyright sia un errore e sia completamente annullato, e cosa succede esattamente è ancora in sospeso.

