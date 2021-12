Adidas e Xbox hanno collaborato su un’altra sneaker a tema console, che ora costa $ 140

Adidas e Microsoft Hanno collaborato a tre diverse paia di scarpe Quest’anno per celebrare il 20° anniversario di Xbox, e ora l’avvio finale di quella partnership è stato ufficialmente rivelato. A differenza delle versioni precedenti, questo Forum Tech Boost Serie X Le scarpe sono disponibili per l’acquisto in tutto il mondo, sono in vendita da adidas e altri rivenditori e sono attualmente in stock. Microsoft.com Per $ 140.

Il design e la colorazione complessivi sono realizzati per imitare l’ultima console di punta di Microsoft, con una griglia nera e una fodera verde all’interno che ricorda uno slot per ventole Xbox Series X e il logo Xbox è disegnato sul lato della console Elite.

Come gli altri colori Tech Boost, le scarpe Xbox Edition presentano una suola trasparente, che secondo Microsoft è anche un riferimento al colore trasparente. Controller Xbox per il 20° anniversario appena rilasciato. Anche se non ti concedi un mini frigo, un adidas con marchio Xbox o Una passeggiata attraverso la tua storia personale con XboxPotresti prenderti un po’ di tempo per guardare Gioca: Xbox Story, uno stupefacente sguardo completo indietro a due decenni di sforzi di gioco di Microsoft in streaming gratuitamente su YouTube e altre piattaforme.