WTF è Wordle? Tutto quello che devi sapere sulla nuova parola frenesia

Il linguaggio del potere



Potresti aver visto qualcosa di un po’ strano su Twitter ultimamente. Tweet con riquadri: quadrati gialli, quadrati verdi, quadrati grigi…

Assomigliano un po’ a questo:

? Parola 183 4/6 ossessionato. – Mark Serrel 19 dicembre 2021

Benvenuto nel mondo di Wordle.

che diavolo è essere Parola? Buona domanda.

Cos’è Wordle?

Wordle è un gioco di parole quotidiano che puoi trovare online qui. È divertente, semplice e – forse cruciale – giocabile solo una volta al giorno.

Posso provare a spiegare le regole, ma il sito stesso fa un ottimo lavoro nello spiegare le regole.

Parola



Fondamentalmente un gioco di parole, Wordle offre ai giocatori sei possibilità di indovinare una parola casuale di cinque lettere. Come mostrato sopra, se hai la lettera corretta nel posto giusto, apparirà verde. Il carattere corretto appare in giallo nel posto sbagliato. Una lettera non trovata nella parola Quale Il punto appare in grigio.

Semplice, no? Sì, semplice, ma anche incredibilmente avvincente.

Quindi è solo un gioco di parole? grande affare…

Sì, è solo un gioco di parole, ma ci sono alcuni piccoli dettagli che hanno fatto impazzire tutti.

C’è solo un puzzle al giorno

Questo crea un certo livello di scommesse. Puoi ottenere solo un colpo in Wordle. Se sbagli, devi aspettare fino a domani per un puzzle completamente nuovo.

Tutti giocano lo stesso identico puzzle!

Questo è fondamentale, in quanto rende facile connettersi con il tuo amico e parlare del puzzle della giornata. “Oggi è stata dura!” “Come hai cavalcato?” “hai capito?”

Il che ci porta al punto successivo…

È facile condividere i tuoi risultati!

Dopo aver completato con successo o meno il puzzle della giornata, sei invitato a condividere il tuo viaggio Wordle per la giornata. Se twitti la foto, sembrerebbe così…

? Parola 184 5/6 Sto iniziando a sudare un po’ su questo! – Paul succede (paulpuccio) 21 dicembre 2021

Nota che la parola e i caratteri che hai selezionato sono oscurati. Tutto ciò che appare è il tuo viaggio verso la parola in una serie di quadrati gialli, verdi e grigi.

È molto convincente. Se lo ottieni facilmente, magari al secondo o terzo tentativo, c’è un oggetto di cui vantarsi dovere Mostra ai tuoi follower quanto sei intelligente e condividi.

Se lo prendi dalla pelle dei denti la sesta volta, anche questa è una bella storia. Ma soprattutto, il puzzle in sé non è corrotto.

OMG è successo ? Parola 184 1/6 – Jason Eames 🅽🅸🅲🅴 (@jasonimms) 21 dicembre 2021

Quindi Wordle non è solo un gioco di parole, è un inizio di conversazione e un’occasione per mettersi in mostra sui social media. Questo è il motivo per cui si diffonde così rapidamente.

Chi ha creato Wordle?

Wordle è opera di Josh Wardle. Le persone molto online potrebbero ricordarlo come il creatore di Place, un progetto artistico collaborativo/selvaggio esperimento sociale che ha messo su tutte le furie Internet nell’aprile 2017.

Il luogo era uno spazio comune online che permetteva letteralmente a chiunque di litigare per ciò che veniva disegnato lì. Ciò ha portato a enormi e tentacolari comunità in lotta per lo spazio su questo gigantesco tabellone online.

Alla fine è finita così:

reddit



Wordle è stato menzionato nel New York Times a novembre, ma ha davvero guadagnato terreno quando venerdì è stato aggiunto l’elemento di fidanzamento.

È stato aggiunto un pulsante Condividi a Wordle che crea per te una griglia di emoji senza spoiler. gridare a Tweet incorporato Per creare un ottimo modo per condividere i tuoi risultati ogni giorno. ? ?

?

? WordPress 180 3/6 Provare: https://t.co/pZTmeT1p7E – Josh Wardle (@powerlanguire) 16 dicembre 2021

In un post su Reddit, Wardle ha affermato di volere che il Wordle si sentisse come un croissant, uno “spuntino delizioso” gustato di tanto in tanto. Ecco perché c’è solo un puzzle al giorno. “Mi sono divertito così tanto e hanno perso il loro fascino”, ha spiegato.

Concordato.